Estetická dlouhověkost proti „Ozempic face“ i padání vlasů

Značka Tomas Arsov proto přichází s uceleným konceptem estetické dlouhověkosti (longevity), který se zaměřuje na buněčnou obnovu a pomáhá tyto negativní estetické dopady zvrátit.
„Rychlá ztráta hmotnosti představuje pro tělo obrovský metabolický stres, který velmi často vede k dočasnému vypadávání vlasů, známému jako telogenní efluvium, a k úbytku podkožního tuku v obličeji, což způsobuje ztrátu elasticity a vznik hlubokých vrásek. Tělo při rychlém hubnutí zkrátka přichází o důležité živiny. Rozhodli jsme se na tento masivní trend aktivně zareagovat a nabídnout našim klientům účinné řešení, které jejich pleť i vlasy zachrání a vrátí jim ztracenou vitalitu,“ vyjadřuje se k aktuální situaci zakladatel značky Tomáš Arsov.
Záchrana pro vlasy Nutrikosmetika a stimulace folikulů
Pro boj s vypadáváním vlasů způsobeným nutričním deficitem a stresem vyvinul Tomas Arsov inovovaný doplněk stravy HAIR BOOSTER 2.0. Tento komplex obsahuje astaxanthin pro silnou antioxidační ochranu folikulů, ashwagandhu pro snížení stresu, L-methionin, biotin a kyselinu hyaluronovou. V kombinaci se stimulačním šamponem HAIR BOOSTER, který šetrně myje a intenzivně prokrvuje pokožku hlavy, tak vzniká nepřekonatelné duo pro reaktivaci vlasového růstu. Proti předčasnému oslabení a šedivění vlasů značka nabízí také doplněk HAIR GUARD s extraktem ze saw palmetto a tyrosinem pro podporu přirozené tvorby melaninu.
Boj proti „Ozempic face“ a vráskám Buněčná regenerace pleti
Pro obnovu povadlé pleti, její vyplnění a vyhlazení vrásek zařadila značka do svého portfolia prémiovou sadu LONGEVITY Skin Care Set. Ta obsahuje intenzivní omlazující sérum a zklidňující noční masku , které společně obnovují kožní bariéru a dodávají pleti chybějící hydrataci a pružnost.
Pro maximální podporu buněčné energie zevnitř je naprostou novinkou roku 2026 exkluzivní doplněk stravy LONGEVITY NAD+ BOOSTER. Ten cílí přímo na zvýšení hladiny koenzymu NAD+, který s věkem a stresem v těle klesá. Jeho doplnění pomáhá obnovit přirozenou vitalitu buněk, razantně zpomaluje proces stárnutí a bojuje proti chronické únavě.
Značka Tomas Arsov tak v roce 2026 potvrzuje svou roli průkopníka v řešení moderních kosmetických výzev a dokazuje, že zdraví a krása musí jít vždy ruku v ruce.
Tomas Arsov je ryze česká značka profesionální vlasové a pleťové kosmetiky, kterou v roce 2013 založil přední kadeřník Tomáš Arsov. Je synonymem pro moderní, funkční a šetrnou péči. Propojuje kadeřnickou expertízu s nejnovějšími vědeckými poznatky pro dosažení trvalých a prokazatelných výsledků