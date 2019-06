Espadrilky jsou charakteristické svou lehkostí, vzdušností a především pak podrážkou vypletenou z přírodních materiálů. Jedinečné obutí se stalo oblíbené po celém světě. I samotní návrháři luxusní módy je posledních několik desítek let s oblibou zahrnují do svých exkluzivních kolekcí. Jejich velkou výhodou, důvodem, proč jsou tolik populární, je hlavně praktičnost, ale také vkusný design a pohodlí. Navíc díky každoročnímu trendu, kterému podléhají, se dají pořídit za velmi lichotivou sumu. Samozřejmě záleží, co od módní jižanské botičky očekáváte.

Které si vyberete?

Espadrilky mají v dnešní době mnoho podob. Už se nejedná o uzavřenou obuv, jak tomu bývalo. K vidění jsou botky zdobené i v minimalistickém duchu, s volnou špičkou či patou, v podobě pantoflí, nebo pohodlných tenisek. Nápadité zavazování kolem kotníku a lýtka dá vyniknou dlouhým nožkám nositelky. Pro dámy malého vzrůstu jsou tu espadrilky na vyšší podrážce. Ženy preferující elegantní styl mohou obout nezaměnitelné botky se zúženou špičkou.



Univerzální botky

Pokud přemýšlíte k čemu by se ve vašem šatníku espadrilky hodily, věřte, že ke všemu. Skvěle podpoří outfit ležérní, elegantní i sportovní. K maxi šatům a sukním jsou espadrilky nejlepší možnou volbou. Jestli nejčastěji nosíte nesmrtelnou černou a bílou, pořiďte si obutí barevné, s hravým zdobením. Fádní model tak získá nápaditý šmrnc.



Jestli se dá o nějakém módní kousku říci, že je must-have letošní sezóny, pak to jsou právě espadrilky. Byla by velká škoda si alespoň jedny stylové botky nepořídit! Jistě si po prvním kroku získají i vaše sympatie.