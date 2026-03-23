Elseve Collagen Lifter přináší viditelný objem na 72 hodin.

Vlasy bez objemu? Děkujeme, další!
Zplihlé vlasy, unavený účes a neustálé hledání objemu? S tím je konec. Značka L’Oréal Paris přichází s novinkou Elseve Collagen Lifter – první vlasovou procedurou této značky, která se cíleně zaměřuje na zvětšení objemu vlasů. Výsledkem jsou nadzvednuté, viditelně plnější vlasy, které si svůj efekt udrží až 72 hodin.
Za účinností řady stojí vědecký přístup a síla kolagenových peptidů. Na povrchu vlasového vlákna vytvářejí podpůrnou strukturu, jež vlasy zpevňuje a dodává jim plnější vzhled. Produkty tak dokážou vlasům dodat až o 80 % více objemu od kořínků, aniž by je zatížily.
Podle spotřebitelských testů 85 % dotázaných uvedlo, že jejich vlasy ihned působily objemněji a zároveň zůstaly přirozené na dotyk. 80 % žen pak potvrdilo, že vlasy vypadaly zdravě i po 72 hodinách. Už žádné kompromisy mezi objemem a přirozeností.
Od kořínků až po konečky
Řada Elseve Collagen Lifter zahrnuje šampon, balzám a sprej Big Hair Day. Šampon s luxusní krémovou texturou šetrně odstraňuje nečistoty i mastnotu a zároveň vyživuje vlasové vlákno. Vlasy zanechává hladké, svěží a viditelně nadzvednuté. Balzám hydratuje a zpevňuje vlasy pro ještě výraznější efekt plnosti. A pokud toužíte po rychlém wow efektu, sprej Big Hair Day dokáže vlasy pozdvihnout během tří sekund a dodat jim svěží vzhled až na 48 hodin.
WOW efekt a smyslná vůně
Tečkou za celým zážitkem je smyslná vůně spojující tóny hrušek, citrusů a růží. Elseve Collagen Lifter tak není jen péčí o vlasy, ale i malým každodenním rituálem, díky kterému se budete cítit sebevědomě – od kořínků až po konečky.