Elizabeth Arden: Nadčasová značka, která posiluje sebevědomí žen

Dnes Elizabeth Arden oslavuje sebevědomé, dynamické ženy ve více než 120 zemích světa a hrdě nese odkaz své zakladatelky – dodávat ženám sebevědomí prostřednictvím luxusních a vysoce účinných produktů s reálnými výsledky. Značka dlouhodobě propojuje inovace s tradicí a přináší řešení, která odpovídají potřebám moderních žen.
Produktové tipy:
Eight Hour Daily Hydrating Body Lotion
Lehký tělový hydratační krém, který poskytuje celodenní péči suché pokožce. Je obohacen o bambucké máslo, avokádový olej, glycerin a komplex prebiotik přírodního původu. Rychle se vstřebává, pomáhá uzamykat vlhkost a zanechává pokožku jemnou, pružnou a zdravě rozzářenou bez mastného filmu. Veganské složení doplňuje svěží vůně.
Sérum v kapslích s kyselinou hyaluronovou
Nová generace cílené hydratace v biologicky rozložitelných kapslích. Každá kapsle obsahuje kombinaci kyseliny hyaluronové, peptidů a ceramidů, které podporují hydrataci, elasticitu pleti a posilují kožní bariéru. Technologie Size-Shifting Hyaluronic Acid umožňuje účinnější vstřebávání a hlubší průnik do pokožky. Peptidy zároveň stimulují tvorbu kolagenu a lipidů, čímž přispívají k pevnější a hladší pleti. Při pravidelném používání je pleť viditelně plnější, sjednocenější a hydratovanější.
Balzám na rty
Každodenní péče pro suché a popraskané rty s obsahem vitamínů a minerálů, které zajišťují intenzivní hydrataci a hebkost. Širokospektrální ochrana proti UVA a UVB záření pomáhá předcházet dalšímu poškození. Praktická tuba se šikmým aplikátorem umožňuje pohodlné použití kdykoliv během dne.
Eternal Aura Eau de Parfum
Nová vůně Elizabeth Arden je oslavou ženské síly, elegance a jedinečné aury. Květinově-ambrová kompozice se otevírá jiskřivými tóny růžového pepře a zlaté hrušky, následovanými srdcem z magnolie a růžové pivoňky. Základ tvoří hřejivé santalové dřevo a ambra, které zajišťují dlouhotrvající dojem. Elegantní flakon inspirovaný ikonickými růžovými salony značky je navržen s důrazem na udržitelnost a možnost opětovného plnění.
Elizabeth Arden i nadále potvrzuje svou roli lídra v oblasti inovací a péče o pleť – s důrazem na kvalitu, účinnost a potřeby současných žen.
V prodeji v síti parfumérií Marionnaud.