Toužíte patřit k symbolům elegance? Žádný problém, jde se na nákupy!

Na proměnu v dámu podobnou Jackie Kennedyové budete potřebovat jenom pár základních kousků: malé černé šaty, hodně jednoduché a bez zbytečného zdobení, padnoucí černé kalhoty a sako. To jsou věci, které můžete nosit léta, klidně do nich proto investujte, z módy nevyjdou a nakombinujete je se vším.

Pod sako využijete nějaký hezký top, samozřejmě z přírodních materiálů, ty umělé se už moc nenosí, a jednobarevné tričko (čím vyšší gramáž bavlny, tím lépe, pěkně drží a nevytahá se), a pokud nejste úplně kalhotový typ, přidejte ještě černou úzkou sukni pod kolena.



To je základ, který oživíte například krémovým kardiganem, ideálně kašmírovým, či sáčkem ve vaší oblíbené barvě.

Na barvě záleží

Když jsme u těch barev, sice se říká, že černá sluší každé ženě, od čehož se odvíjí i odstín většiny základních kousků, není to však úplně nezbytné. Jestli se v ní necítíte, ani ty malé černé nemusíte mít opravdu černé, čerň lze vyměnit za námořnickou modř nebo lahvově zelenou či šedou.

No, a ještě boty: mokasíny či kotníčkové budou stačit, ale pravdou je, že bez podpatků to není ono. Takže to chce lodičky, v nichž ovšem musíte umět chodit. Máte-li v tom ještě rezervy, začněte trénovat chůzi na vysoké noze, ať je z vás dokonalá dáma co nejdřív!