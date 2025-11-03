Minus deset let a image hollywoodské hvězdy? Proč by ne, zkrášlovací chirurgické zákroky jsou jednoznačně v kurzu, ročně se jich dle odhadů provede ve světě více než patnáct milionů, u nás okolo třiceti tisíc – a rozhodně už nejsou jen výsadou hvězd. Podle průzkumů je dokonce mladší generace vnímá jako běžný standard.
Jedním z těch nejžádanějších zákroků je facelift, po kterém dnes touží nejen ženy, ale ve značné míře i muži. Proč je tak oblíbený? Co vám přinese a co ne?
Mýty a fakta
Estetický zákrok známý jako facelift si klade jasný cíl: zpevnit a omladit obličej. Není to ovšem tak, že by úplně zastavil stárnutí, to bohužel nedokáže, ale proces určitě výrazně zpomalí.
Zaměřuje se na oblast tváře, dolní čelisti, krku a kožních valů nasolabiální rýhy a pomáhá vyřešit ochablou pleť, povolené svaly plus pokleslé kontury obličeje. Naopak si neporadí s drobnými vráskami kolem rtů ani s povadlými víčky.
Také vám nedovede „zázračně“ odstranit jizvičky nebo pigmentové skvrny a barevné nerovnosti, i po zákroku zůstanou, stejně jako váčky pod očima nebo ztenčené rty.
Nicméně po konzultaci s odborníkem je možné zkombinovat facelift s dalšími zákroky typu operace očních víček nebo aplikace botoxu – a ty se postarají o to, aby obličej vypadal celkově naprosto dokonale. A ideálně i přirozeně, protože od roku 1901, kdy byl proveden v Berlíně první zákrok tohoto druhu, už uplynulo mnoho let a „umělé“ výrazy tváře již nejsou v kurzu.
Podle toho, jak zásadní jsou vaše problémy, si po konzultaci s lékařem zvolíte vhodný typ zákroku.
Druhy faceliftu
Jemnější zákroky
Pokud se na invazivní zákrok necítíte, ale i přesto chcete vypadat mladší a navíc vás trápí pigmentové skvrny, můžete vyzkoušet exozomovou terapii. Ta pracuje na principu koktejlu kmenových buněk, exozomů a růstových faktorů, které vedou k omlazení.
Další zajímavou možností je profesionální ošetření NAD Peel, které pod značkou INVITY provádějí vybrané kliniky a salony. Účinné neinvazivní mikrojehličkové ošetření, jehož základní složkou je koenzym NAD+, cíleně řeší projevy stárnutí pleti, jako jsou vrásky, ztráta pružnosti, pigmentové nerovnosti, rozšířené póry nebo známky poškození slunečním zářením.
Článek vznikl pro časopis Tina.