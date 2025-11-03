Facelift zpevní a omladí. Vybrat si můžete z několika druhů zákroků

Kdo by nechtěl vypadat mladší? Asi každý – a díky této proceduře se vám tento zázrak povede. Existuje několik druhů faceliftů, stačí si jen zvolit ten správný.
Fotogalerie1

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Minus deset let a image hollywoodské hvězdy? Proč by ne, zkrášlovací chirurgické zákroky jsou jednoznačně v kurzu, ročně se jich dle odhadů provede ve světě více než patnáct milionů, u nás okolo třiceti tisíc – a rozhodně už nejsou jen výsadou hvězd. Podle průzkumů je dokonce mladší generace vnímá jako běžný standard.

Jedním z těch nejžádanějších zákroků je facelift, po kterém dnes touží nejen ženy, ale ve značné míře i muži. Proč je tak oblíbený? Co vám přinese a co ne?

Mýty a fakta

Estetický zákrok známý jako facelift si klade jasný cíl: zpevnit a omladit obličej. Není to ovšem tak, že by úplně zastavil stárnutí, to bohužel nedokáže, ale proces určitě výrazně zpomalí.

Zaměřuje se na oblast tváře, dolní čelisti, krku a kožních valů nasolabiální rýhy a pomáhá vyřešit ochablou pleť, povolené svaly plus pokleslé kontury obličeje. Naopak si neporadí s drobnými vráskami kolem rtů ani s povadlými víčky.

Také vám nedovede „zázračně“ odstranit jizvičky nebo pigmentové skvrny a barevné nerovnosti, i po zákroku zůstanou, stejně jako váčky pod očima nebo ztenčené rty.

Nicméně po konzultaci s odborníkem je možné zkombinovat facelift s dalšími zákroky typu operace očních víček nebo aplikace botoxu – a ty se postarají o to, aby obličej vypadal celkově naprosto dokonale. A ideálně i přirozeně, protože od roku 1901, kdy byl proveden v Berlíně první zákrok tohoto druhu, už uplynulo mnoho let a „umělé“ výrazy tváře již nejsou v kurzu.

Podle toho, jak zásadní jsou vaše problémy, si po konzultaci s lékařem zvolíte vhodný typ zákroku.

Druhy faceliftu

  • Mini facelift:Je vhodný pro ženy okolo 40 až 50 let, které řeší mírné příznaky stárnutí. Provádí se v lokální anestezii a vedený chirurgický řez kolem uší a spánků není tak velký jako u dalších zákroků tohoto typu, napíná se hlavně kůže. I doba hojení je proto kratší. Výsledky jsou patrné zhruba 5 let.
    • Klasický facelift: Klasický facelift pracuje převážně s kůží a povrchovou svalovou vrstvou SMAS. Docení ho především dámy, které mají v obličeji patrné střední až pokročilé projevy stárnutí. Jde už o velký zákrok, který vyžaduje i delší dobu pro rekonvalescenci. Určený je primárně pro osoby od 50 let, toužící po vypnutí obličeje. Efekt zákroku je patrný v průměru 7 až 10 roků.
      • Deep plane facelift: Za jednu z nejpokročilejších metod chirurgického liftingu obličeje je považován Deep Plane Facelift. Tato technika se zaměřuje nejen na povrchové vrstvy kůže, ale také na hlubší struktury obličeje. Ač jde o poměrně náročný zákrok, slibuje minimalizaci vzniku modřin a otoků po operaci.
        Na rozdíl od klasických metod, které upravují pouze kůži či menší oblast podkožních vrstev, se tento zákrok zaměřuje na větší rozsah mobilizace hlubších struktur. Výsledkem je přirozený a trvalejší lifting. Zákrok se nejčastěji doporučuje osobám ve věku 40 až 60 let, výsledky jsou viditelné 10 až 15 roků.

Jemnější zákroky

Pokud se na invazivní zákrok necítíte, ale i přesto chcete vypadat mladší a navíc vás trápí pigmentové skvrny, můžete vyzkoušet exozomovou terapii. Ta pracuje na principu koktejlu kmenových buněk, exozomů a růstových faktorů, které vedou k omlazení.

Další zajímavou možností je profesionální ošetření NAD Peel, které pod značkou INVITY provádějí vybrané kliniky a salony. Účinné neinvazivní mikrojehličkové ošetření, jehož základní složkou je koenzym NAD+, cíleně řeší projevy stárnutí pleti, jako jsou vrásky, ztráta pružnosti, pigmentové nerovnosti, rozšířené póry nebo známky poškození slunečním zářením.

Článek vznikl pro časopis Tina.

