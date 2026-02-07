Druhé mládí pro vaše vlasy

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse.

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy | foto: Archiv Marionnaud

Vlasy, které vyzařují zdraví, hebkost a přirozený lesk – bez kompromisů. Marionnaud představuje novou prémiovou vlasovou kolekci, jež v sobě spojuje francouzský smysl pro eleganci, vysoký podíl přírodních ingrediencí a smyslový zážitek na úrovni luxusní péče.

Protocole Seconde Jeunesse je pětikroková rutina zaměřená na nejčastější projevy stárnutí vlasů: ztrátu objemu, suchost, poškození a matný vzhled. Každý produkt je formulován s pečlivě vybranými aktivními látkami a až 96 % složek přírodního původu – výsledkem jsou vlasy, které působí viditelně silnější, pružnější a zářivější.

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy

Textury jsou lehké a dokonale se přizpůsobují potřebám vlasového vlákna. Celý rituál podtrhuje sofistikovaná vůně s tóny bergamotu, pomerančového květu a bílých květů – jemná, ženská a nezaměnitelně francouzská.

Design v černé, bílé a zlaté barvě odráží moderní interpretaci luxusu podle Marionnaud. Čisté linie, nadčasová estetika a sebevědomá elegance.

Nová vlasová kolekce Marionnaud je pozvánkou k osobnímu rituálu krásy, který promění každodenní péči v okamžik pro sebe a dodá vlasům jejich druhé mládí.

Texturizační šampon pro objem

Lehký gelový šampon navržený pro jemné a zplihlé vlasy, kterým dodává objem, definici a přirozený pohyb. S extraktem z leknínu pro hydrataci, pružnost a viditelně plnější vzhled.
90 % ingrediencí přírodního původu
dodává až +81 % objemu
prokazatelně až +32 % lesku

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy

Cena: 490 Kč

Vyživující revitalizační šampon

Krémová textura šetrně čistí suché, matné a oslabené vlasy a zároveň jim dodává výživu a vitalitu. Ceramidy pomáhají posilovat vlasové vlákno a zvyšují jeho odolnost.
90 % ingrediencí přírodního původu
+45 % výživy; +36 % lesku

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy

Cena: 490 Kč

Hydratační revitalizační kondicionér

Zjemňuje, uhlazuje a usnadňuje rozčesávání bez zatížení. Díky rýžovým proteinům posiluje vlasové vlákno a navrací vlasům hebkost i pružnost.
90 % ingrediencí přírodního původu
+31 % hydratace; +37 % lesku

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy

Cena: 490 Kč

Intenzivní regenerační maska

Bohatá, hedvábná textura s babassu olejem a ceramidy vyhlazuje povrch vlasů, pomáhá opravovat poškození a redukovat roztřepené konečky. Vlasy jsou hladší, lesklejší a poddajnější.
96 % ingrediencí přírodního původu
+90 % výživy; +69 % lesku

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy

Cena: 629 Kč

Ochranný olej pro lesk

Lehký olej, který krotí krepatění, uhlazuje vlasové vlákno a chrání před teplem až do 230 °C. Komplex olejů z kamélie, inca inchi a moringy dodává vlasům zářivý lesk a hebkost.
84 % ingrediencí přírodního původu
+40 % lesku; tepelná ochrana do 230 °C

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy

Cena: 549 Kč

Prodává síť parfumerií Marionnaud nebo na eshopu www.marionnaud.cz.

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse: Druhé mládí pro vaše vlasy

Marionnaud představuje Protocole Seconde Jeunesse.

7. února 2026

