Taková univerzální rada, jak se obléct na večírek, by asi zněla: Vhodně! A co je nebo není ideální, to se dá odvodit jen podle toho, kam konkrétně míříte.

Pokud máte ve výhledu večírek spojený například s filmovou premiérou, předpokládá se, že přijdete oděni podle dress code, ovšem jako creative black tie (pozor, nepleťte si s black tie, tak se chodí do opery).

To znamená, že úbor má mít formální základ, tedy dlouhé večerní šaty, ale k tomu se připojí nápaditá ozdoba. Například nekonečný rozparek, třpytivé ozdoby, neobvykle hluboký výstřih nebo kabelka z kamínků ve tvaru zvířátek. Barevně se dá odvázat také, cílem je upoutat pozornost, ale vhodným a decentním způsobem.

Jestli jste byli pozváni na večírek, který se má odehrávat po koncertě nebo módní přehlídce, pak přicházejí na scénu třpytivé minišaty a lodičky, oděv, který normálně znáte nejspíš jen ze seriálu Sex ve městě, ale na tuto příležitost se báječně chodí.

Na méně formální večírek s kamarády bude však tento outfit už příliš, smart casual bude stačit. S volnočasovou elegancí asi na mejdanu v páté cenové neuspějete, ale třeba na oslavě narozenin kolegyně z práce ano. Znamená to najít hezký top, blejzr či sako a k tomu obléct džíny a třeba baleríny či boty na menším podpatku. To vše za předpokladu, že na pozvánce nestojí výhružné tie, v takovém případě musí džíny z kola ven!

Extra tip Jestli si nejste jisti, jak se obléct, pamatujte, že vždy je lepší přidat o chlup na eleganci. Třeba černé midi šaty se dají považovat za vhodný model na všechny akce. Když u sebe budete mít záložní šperky a boty, můžete se jako chameleon upravit až na místě podle ostatních.

Večírek po koncertu

Party po akci typu koncert nebo módní přehlídka vyžaduje, abyste se trochu blýskla. Šik bude odhalení stejně jako průstřihy a jiné rafinovanosti.

Firemní mejdan

Vyrazit s kolegy na firemní večírek není, co se oblečení týče, nijak svazující. Méně je někdy více, nejdůležitější je cítit se dobře.

S kamarádkami

Mejdan s přítelkyněmi se obvykle nese v neformálním duchu. Džíny je možné legálně vyvenčit.

Nóbl společnost

Creative black tie? Když toto stojí na pozvánce na nějakou akci, chce to trochu luxusu a odvahy.