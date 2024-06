Jaká tvář, takový doplněk. Brýle a náušnice volte podle tvaru obličeje

Hranatý obličej

Pro tento typ je příznačné, že je stejně dlouhý jako široký a že má tvrdší rysy, které je třeba zaoblit. Všechny pokrývky hlavy by měly být zbaveny ostrých hran, aby dostatečně zjemnily tvář. Nevhodné jsou pro vás směrem nahoru se zužující čepice a klobouky.

Co se šperků v oblasti hlavy týče, na ty hranaté ani nemyslete, opět to chce jemné zaoblené ozdoby bez ostrých částí. Přímo top doplňkem pro hranaté tváře jsou perly. Nebo také brýle, opět nejlépe s co možná zjemňujícím tvarem obrouček.