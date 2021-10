Co to znamená wellness? Pod záhadným slovíčkem si většina z nás představí místo, nejčastěji v hotelu, kde si užijete masáž, vířivku či saunu nebo všechno dohromady a pak jste krásně odpočatí. Ano, i tak může wellness vypadat, primárně to ale není o výkonných vodních tryskách ani o bazénu s protiproudem, jde o cestu k souladu mysli, duše a těla - a ta nevede u všech lidí stejně. Někdo najde onu harmonii ve fitku, jiný v lázních, další v horké vaně, je to velmi individuální, v každém případě to má ale co do činění s relaxací, odpočinkem a pohodou. A protože se předpokládá, že dámy mají rády vše voňavé a zkrášlující, wellness pro ně může představovat návštěva kosmetičky i vana plná pěny.