Užijte si péči jako ve wellness světě. Procedury můžete prožít i doma

Už dávno neplatí, že tyto procedury patří jen do lázeňských resortů. Naopak, soukromou relaxační zónu byste měli mít i doma.
Jestli je vám to příjemné, neváhejte a klidně zůstaňte při chvilkách relaxace...

Jestli je vám to příjemné, neváhejte a klidně zůstaňte při chvilkách relaxace jenom ve spodním prádle. Vínová krajka krásně ladí k podzimním dnům. Podprsenka a kalhotky, cena 899 Kč a 349 Kč | foto: Lindex

Pravidelná pozornost věnovaná sobě samým není luxus, ale potřeba. Zaslouží si ji každý, i vy, a je jedno, že nemáte doma saunu nebo vlastní bazén. Vytvořit si prostor, kde si odpočinete a načerpáte energii, můžete v té nejmenší místnosti. Stačí pár chytrých triků a malý koutek se promění v relaxační ráj, kam se budete těšit každý den.

V koupelně? Ne nutně….

Když se začne mluvit o domácím wellness, každý si představí alespoň koupelnu, ideálně s vanou, ne-li vířivkou. Ano, to je taková klasika, ale klidnou atmosféru vytvoříte i bez voňavé lázně, třeba v ložnici, na balkoně nebo v obýváku, zkrátka kdekoliv, jen je důležité, aby vás tam nikdo nerušil a abyste se tam cítili příjemně.

K tomu stačí měkká deka nebo koberec, nějaké ty polštáře, svíčka plus lavor s vlažnou vodou a mořskou solí, do kterého si během čtení oblíbené knihy hodíte nohy a oddáte se nekonečné nirváně.

Oáza klidu a harmonie

Wellness je totiž způsob, jak dát vale stresu, jak si odpočinout, hodit se do pohody. Cílem je vyladit harmonii těla a ducha. Podmínkou tedy není kupovat drahé vybavení, ač by to bylo naprosto ideální, protože taková domácí sauna má jistě něco do sebe.

Ale držme se při zemi, pořiďte si pro začátek jenom pár drobností, abyste zjistili, co vám bude sedět nejvíc – a následně můžete začít přemlouvat partnera k přebudování sklepa na epochální wellness centrum.

Základní výbava

  • Difuzér nebo aromalampička: Navodit si lepší náladu, zklidnit se nebo získat energii pomocí vůně je jednoduché a efektivní. Ať už sáhnete po keramickém světélkujícím difuzéru či si vyrobíte vlastní aromalampičku, rozhodně se to počítá.
  • Svíčky: Vašemu wellness koutku dodají jiskru a styl, stejně tak měkké světlo. I sprchování při plamínku svíčky si můžete maximálně užívat.
  • Masážní pomůcky: Různé masážní válečky a míčky uleví od ztuhlých svalů a dají se využít na uvolnění celého těla. Některé jsou přímo udělané tak, že nebudete potřebovat pomoc druhé osoby a svépomocí si namasírujete záda.
  • Hudba: Ať už si ji pustíte přímo do ucha nebo si koupíte malé rádio přímo do sprchy, je to dobrá investice. Klidná hudba či různé přírodní zvuky jako šumění moře nebo korun stromů dokážou navodit náladu a vyvolat touhu po odpočinku.
  • Bylinky: Uvařte si šálek meduňkového nebo heřmánkového čaje a pomalu si ho vychutnejte. Nebo přihoďte mátu a levanduli přímo do vany. Bylinky využijete při odpočinku maximálně na všech frontách.
  • Župan a ručníky: Wellness bez pohodlného županu a heboučkých ručníků? No, to by nešlo! Tady vsaďte na kvalitu. Bambus, len nebo organická bavlna pomáhají regulovat teplotu, jsou šetrné k pokožce i k přírodě. Jako bonus vypadají luxusně, vaši relaxaci to jen pozvedne a umocní.

Odpočinkové rituály ve vaně

  • Nezapomínejte ani na dechová cvičení. Pětiminutovka vědomého dýchání, tedy nádech nosem na čtyři, výdech ústy na šest, vás dokonale zklidní. A zcela zadarmo.

Pokud přesunete svou wellness zónu do vany, využijte odpočinek i pro regeneraci své pokožky a přizpůsobte koupel typu pleti. Ve vaně stačí poležet zhruba dvacet minut, voda v ní by neměla přesáhnout osmatřicet stupňů. A co si žádá konkrétní typ kůže?

  • Normální pokožka: Vyrobte si osvěžující koupelovou sůl. Zavařovačku naplňte do dvou třetin smrkovým jehličím a zasypte ho mořskou solí. Nechte uležet na teplém místě, jen občas protřepte. Potom si dvě lžíce směsi dejte do plátěného pytlíčku a použijte do koupele.
  • Mastná pokožka: Do lázně přidejte směs, která pleť rozjasní a vyčistí póry. Skládá se z litru podmáslí, citronové šťávy a několika hrstí lístků máty peprné.
  • Zralá a suchá pokožka: Z hrsti sušené levandule a litru vody si připravte odvar, do kterého přidejte med, smetanu a olivový olej, vždy po jedné lžíci. Přidejte do koupele.

