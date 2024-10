Bojíte se domácího barvení? Nový odstín vlasů zvládnete i sama

Průměrně se první šediny začínají objevovat kolem třicátého roku života, zhruba v padesáti je šedivá skoro polovina všech vlasů. Platí ale, že čím světlejší odstín máte, tím pomaleji šedivíte – alespoň opticky, protože bílá tolik nekontrastuje.

Nicméně k barvení kadeří nevedou ženy jen první šediny. Možná právě naopak, šedé vlasy ve stylu sůl a pepř jsou velmi in, mnoho dam je připraveno je hrdě ukázat.

I tak je ale barva, která dodá lesk a šmrnc, stále žádaným artiklem, některé průzkumy dokonce říkají, že s prvním barvením mají zkušenost už dívky školou povinné.

Ať už je to jakkoliv, barvení vlasů je zcela běžná věc a není třeba se k němu otáčet zády. Spíš jde o to, zda se do akce pustíte odvážně sama doma nebo vyrazíte do kadeřnictví.

Za barvení běžně dostupnými přípravky z drogerie by vás asi žádný vlasový mág nepochválil, ale pokud jste šikovná, nečekáte zázraky a nehodláte utrácet zbytečně moc peněz, může to být vaše cesta.

Také si můžete zakoupit profesionální barvu, pečlivě nastudovat tutorial (návod krok za krokem), kterých je na internetu volně k vidění dost, a zkusit si ji umíchat. Základem je dobrá příprava a technika barvení, to jsou klíče k úspěchu.

Výběr odstínu

Co se týče odstínu, doporučuje se od určitého věku příliš neexperimentovat, hlavně pokud se do toho pustíte sama. Nesnažte se vrátit k barvě z mládí, ale ani moc ztmavovat či dramaticky odbarvovat.

Pokud barvíte vlasy poprvé, je vhodné zvolit odstín maximálně o dva tóny světlejší nebo tmavší, než je váš přirozený. Jestli si nejste jistá, můžete začít s přelivem či dočasnou barvou, která se po pár umytích vymyje.

Nejsnadnější cestou je zvolit teplejší variantu podobnou vašemu aktuálnímu odstínu, tam většinou nešlápnete vedle. Jde o to, že barva může hodně zamávat s tím, jak potom působí vaše pleť.

Pokud máte pochyby a nechcete jít do hurá akce, stáhněte si do telefonu aplikaci s účesy a chvilku si s ní pohrajte. Další možností je pořídit si pár levných syntetických paruk. Je to investice v řádu stovek, ale hned vidíte, jestli vám daný odstín padne nebo ne.

Vybarvěte se!

Barvení vždy provádějte na suchých, nemytých kadeřích, ideálně den až dva po posledním umytí. Přirozený ochranný maz, který se na vlasech a pokožce hlavy vytvoří, pomáhá chránit před podrážděním a barva se také lépe nanáší.

Jestli víte, že nejste zrovna mistr světa v přesnosti, kolem vlasové linie (na čele a na spáncích) vetřete silnější vrstvu vazelíny nebo mastného krému, abyste předešla nepříjemnému obarvení pokožky.

Pro snazší aplikaci rozdělte vlasy na čtyři části: dvě vpředu a dvě vzadu. Použijte sponky, aby prameny zůstaly na svém místě. Tento krok vám umožní lépe kontrolovat, kam barvu kladete. Začněte ji roztírat na vlasy u kořínků, kde jsou obvykle nejsvětlejší a nejvíce potřebují pokrytí.

Postupujte od zadní části hlavy směrem dopředu. Barvu vrstvěte rovnoměrně, a pokud máte dlouhé vlasy, věnujte zvláštní pozornost také konečkům, které ji mohou absorbovat rychleji.

Poslední kroky

Že se vyplatí dodržovat dobu působení, která je uvedena v návodu, o tom asi není třeba ani mluvit, delší ponechání neznamená zpravidla lepší výsledek, spíš hrozí, že se kvůli tomu vlasy poškodí.

Také je vhodné dodržet tradiční postup oplachování – nejdřív jen vlažnou vodou, dokud z kadeří nepoteče úplně čirá, a až pak zapojit do hry šampon. Jeho dřívější užití by totiž mohlo narušit stabilizaci barvy.

Nakonec nezapomeňte použít kondicionér pro barvené vlasy, je nutný, aby uzavřel vlasová vlákna a dobře zafixoval barvu.