Nyní si už nemusíte prodlužovat vlasy – z důvodu nekvalitních, zničených

a nevyživených délek, třepících se konečků, obecně vlasů bez kondice od kořínků po konečky. Je to dáno nezdravým životním stylem, stresem, nešetrným odbarvováním a nekvalitní domácí péčí. Kérastase je a vždy byla značkou, pro kterou klasická krása neznamená jen plytké slovo, ale DNA značky samotné. Napomáhá ženám už desítky let dosáhnout přirozeně krásných vlasů v plné kondici, protože nejlepší vizitkou každé ženy je její přirozenost a my jí k ní napomáháme.

Proto značka Kérastase přišla s revoluční řadou Extentioniste, která dopomáhá během 3 měsíců dosáhnout délky až +4 cm.

Dokonce Eva Krausová (@fitnessevisek) a Nikol Svantnerová (@nikolsvantnerova_official ) právě díky Extentioniste řadě, od Kérastase, objevily možnost přirozeně krásných vlasů bez umělých zásahů a můžou si nyní dovolit uvést vlasy do takové kondice, že velmi brzy ty umělé prodloužené délky již nebudou potřebovat! Vyzkoušejte to i vy!

1. a nejdůležitější krok ke krásným a dlouhým vlasům je:

NÁVŠTĚVA SALONU, kde vám kadeřník hloubkově napraví vlasové vlákno a připraví ho k následující péči. Dopřejte si luxusní relaxaci v podobě masáže vlasové pokožky s pomocí profesionálních přípravků Soin N° 1 a Soin N° 2.

2. krokem je:

DOMÁCÍ PÉČE

Šamponová lázeň Bain Extentioniste podporující délku využívá komplex Creatin R pro posílení vnitřní struktury vlasů a pro obnovu dokonalé kondice vlasového vlákna. Je obohacená o látku taurin – aminokyselinu, která chrání vlasový folikul a pomáhá zajistit zdravou vlasovou pokožku. Luxusní vůně posílí zážitek vlasové péče. Péče Fondant Extentioniste na posílení délky vlasů je obohacená o komplex Creatin R a kyselinu maleinovou. Látka s posilujícími účinky proniká do vlákna a uzavírá kutikulu. Hloubková péče Masque dopřeje vlasům regeneraci a posílí konečky vlasů. Obsahuje komplex Creatin R pro posílení vnitřní struktury vlasů a kyselinu maleinovou pro uzavření kutikuly. Nezapomínejte ani na termoochrannou péči Kérastase Extentioniste Thermique, která chrání vlasy před teplem až do 230 °C a zabraňuje lámání. Důležité je take sérum Extentioniste ke stimulaci vlasové pokožky, které se aplikuje ke kořínkům, aby podporovalo růst vlasového vlákna a obnovilo jeho kutikulu.