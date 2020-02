Jak na to?

Naučte se zbavovat toxinů průběžně a naprosto přirozeně. Do detoxikace můžete zařadit i různé relaxační techniky, aromaterapie a lymfatickou masáž. Nezapomínejte i na jakýkoli pohyb, při kterém pravidelně a zhluboka dýcháte. Ideální je jóga, procházky nebo plavání. Pohyb pomůže okysličit tělo, metabolismus se rozběhne a povzbudí činnost orgánů. Fyzická aktivita také vyčistí hlavu a pomůže odbourat stres.

Kde se berou toxiny

Odpadní látky se tvoří během metabolických procesů a toxické chemické látky se dostávají do našeho organismu i zvnějšku. Dýcháme je, přijímáme v potravinách a nápojích, ať už jsou to pesticidy, chemikálie nebo těžké kovy. Imunitu zatěžuje i stres a negativní myšlení. Odpadní látky se přes poškozenou střevní sliznici dostávají do krevního oběhu, přetěžují játra a ledviny a mohou spustit zánět.

Že je tělo plné škodlivin, se může projevit různě. Většinou se nejprve objeví kožní problémy, dalším projevem může být bolest hlavy, zácpa, žlučníková kolika, zpomalení činnosti jater a třeba i chronické záněty. Jednorázová detoxikace je fajn, ale mnohem přínosnější je si v průběhu roku občas naordinovat odlehčovací den nebo jednodenní půst, ideálně jednou týdně. Velmi tím ulevíte játrům a ledvinám.

Toxiny vypoťte v sauně

Pokud vám nevadí horko, zajděte si do sauny. Pravidelné saunování zvyšuje odolnost organismu proti běžným infekcím horních cest dýchacích, povzbuzuje a vylaďuje nervové i hormonální funkce těla. Intenzivní pocení během saunování pomáhá orgánům zbavit se nežádoucích toxinů.

Potraviny podporující přirozenou detoxikaci:

Citron - když ráno místo kávy vypijete sklenici vlažné vody s citronem, podpoříte nejen imunitu, ale i tvorbu enzymů v játrech.



Lněné semínko - pomáhá regenerovat játra a čistit kardiovaskulární systém. Čerstvě nadrcené je jako kartáč na vyčištění střev – přidávejte si ho podle chuti do smoothie nebo snídaňové kaše.

Čekanka - snést její hořkost se vyplatí, máte-li problémy s trávením, žlučníkem či ledvinami. Ze sušených listů si můžete vařit čaj, z kořenů se dělá náhražka kávy a puky jsou výtečné do salátu.

Česnek - jde o přírodní antibiotikum, posiluje imunitu a obsahuje hodně antioxidantů.

Červená řepa - vždy když si dáváte zeleninovou šťávu, přidejte do ní i červenou řepu – pomáhá játrům zbavit se jedovatých toxinů.

Kysané zelí - doslova z vás vyplaví všechny škodliviny a je skvělým zdrojem vitaminu C, který pomůže od všech zimních neduhů a nachlazení.

Skvělé jsou také:

Psyllium – vláknina, která má zároveň antibakteriální a antivirové vlastnosti

Umeboshi – výborné na plísně a podporu funkce ledvin

Spirulina, chlorella, zelený ječmen – výborné na plísně a odvod těžkých kovů

Zelený jíl – výborně čistí střevní cévy jak od infekce, tak od protilátek

Aloe – perfektně zrychluje metabolismus a odvádí nečistoty

Olivový olej + citron – zrychluje metabolismus žluče a odvádí přebytečné soli

Nejúčinnější bylinky na detoxikaci:

Ostropestřec mariánský - je nejúčinnější přírodní prostředek na podporu očisty organismu, významně ovlivňuje tvorbu žluči a tím podporuje funkci jater. Dlouhodobě ho lze užívat jako čaj, pár měsíců i ve formě tablet či oleje.



Koriandr - silně detoxikuje tělo a zbavuje těžkých kovů. Přidávejte si ho pravidelně do salátů nebo jako koření do jídla.

Bříza bělokorá - má močopudné účinky a čistí ledviny. Pomáhá z těla vyplavovat velké množství škodlivin. Čaj připravíte z listů čerstvých nebo sušených. Asi lžičku bylinky přelijte 250 ml vroucí vody a louhujte. Můžete pít až třikrát denně i několik týdnů.

Kopřiva dvoudomá - povzbuzuje metabolismus, čistí krev, podporuje ledviny i lymfatický systém. Čaj vyrobíte spařením hrstky listů vroucí vodou a desetiminutovým louhováním. Doporučuje se vždy po 14 dnech vyměnit kopřivu za jinou bylinku a vrátit se k ní třeba za měsíc.

Pampeliška lékařská - pročišťuje žaludek, pomáhá rozpouštět žlučníkové kameny, reguluje činnost jater a žlučníku. Nepromeškejte na jaře čerstvé listy pampelišky a dopřejte si kúru: po dobu tří až šesti týdnů popíjejte dvakrát denně hrnek pampeliškového čaje. Vrchovatou lžičku listů zalijte horkou vodou a nechejte asi pět minut louhovat. Tuto kúru lze opakovat po třech až šesti měsících, použít můžete i listy sušené.

Smetanka lékařská - mladé omyté stonky žvýkejte jen tak čerstvé, nejméně 3 každý den, a to po dobu alespoň 1 týdne, vyčistíte si tím krev, snížíte hladinu cukru i cholesterolu.

Ideální detox den

Ráno začněte sklenicí teplé vody s citronovou šťávou nebo lžičkou jablečného octa a přes den pijte zeleninové šťávy z mrkve, řepy, celeru, zelí a listové zeleniny, k večeři si dopřejte teplý zeleninový vývar. Během dne popíjejte teplou převařenou vodu.

Během detoxikační kúry pokud možno vynechejte z jídelníčku hovězí a vepřové maso, tučné mléčné výrobky, jídla s obsahem cukru, čokoládu, uzeniny, salámy, konzervované produkty, slazené nápoje, kávu a alkohol. Změna jídelníčku během očišťovací kúry organismu prospěje a za pár týdnů budete jako znovuzrozená!