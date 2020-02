Právě teď se rozbíhá přihlašování do osmého ročníku soutěže Finále Zdravé 5. Malí kuchtíci v ní změří síly v přípravě zdravých a vyvážených svačinek s ovocem nebo zeleninou. Děti si díky ní upevňují znalosti vyváženého stravování, a navíc i rozvíjí svoji kreativitu. Zároveň se naučí už od nízkého věku dobré týmové spolupráci.

Do Finále Zdravé 5 se do 15. dubna může přihlašovat na webových stránkách Zdravé 5 libovolný počet tříčlenných týmů z mateřských i základních škol, dětských domovů a volnočasových sdružení. „Úkolem malých kuchtíků je připravit zdravou a vyváženou svačinku, která obsahuje ovoce nebo zeleninu. Při výběru surovin na vaření by se měli vejít do sta korun,“ říká k podmínkám soutěže manažerka Zdravé 5 Alena Paldusová.

Radost z přípravy i hezké chování k ostatním

O vítězi soutěže nerozhodne jenom nápaditost, složení a vzhled svačinky, ale také příběh o tom, jak týmy naložily s připraveným pohoštěním. Jejich úkolem je zamyslet se, koho jídlem obdarují a udělají mu tak radost. V loňských ročnících děti věnovaly jídlo například do domova důchodců, hasičům či policistům. Zabodovat jim pomůže i kreativní název receptu a celkové pojetí včetně kostýmů či dekorací.

Soutěžní kategorie Finále Zdravé 5 Mateřské školy ZŠ mladší žáci (1. a 2. třída) ZŠ starší žáci (3. - 5. třída) 2. stupeň základních škol Dětské domovy a organizace

Hlasuje porota i široká veřejnost

Tři nejlepší týmy z každé kategorie, které postoupí do celostátního finále, vybere z přihlášených receptů odborná porota. Čtvrtý tým volí veřejnost prostřednictvím online hlasování na stránkách soutěže. Finále proběhne 22. května ve škole vaření Chefparade v pražských Holešovicích. Vítězové se mohou těšit na výhru v podobě zážitku.

Finále Zdravé 5 je vyvrcholením aktivit Nadačního fondu Albert pod hlavičkou projektu Zdravá 5. Odborně vyškoleni lektoři v průběhu roku navštěvují školy, školky a dětské domovy, kde hravou formou seznamují děti se zásadami správného stravování.