Podle dentální hygienistky Jany Křepelkové je důležité, aby si vaše dcera nebo syn naučili zuby s rovnátky správně čistit. „Pozornost věnujte především večerní péči, protože plak v kombinaci s cukry z potravy dokáže v noci napáchat velké škody. Pokud zůstane plak neodstraněn, hrozí dětem demineralizace zubní skloviny a na zubech mohou po sejmutí fixních rovnátek zůstat žluté až hnědé skvrny, kterých se už nezbaví. Zároveň se mohou objevit mezizubní kazy nebo těžký zánět dásní,“ konstatuje Jana Křepelková.

Se sonickým kartáčkem se čistí snáze

Velkým pomocníkem je v případě fixních rovnátek sonický zubní kartáček, protože čištění s ním je pro dítě rychlejší, jednodušší a zábavnější. Čištění se sonickým kartáčkem by mělo podle Jany Křepelkové probíhat ve třech kolech. „V tom prvním směřujte konečky vláken kartáčku podél linie dásní a vyčistěte jeden zub po druhém. Druhé kolo by mělo probíhat tak, že nasměrujete vlákna kartáčku k zámečku shora a opět čistíte každý zub zvlášť. V posledním kroku směrujte vlákna pod zámečky ze spodní strany. Kartáčkovou hlavici nikdy nepřikládejte k zámečkům, nad zámečky nebo pod ně kolmo, protože by mohlo dojít k nedostatečnému vyčištění plaku nebo dokonce k uvolnění zámečku. Vnitřní stranu, kde nejsou nalepeny zámečky, a kousací plošky zubů čistěte tak, jak jste běžně zvyklí,“ dodává dentální hygienistka.

Dětský sonický zubní kartáček Philips Sonicare for Kids zvládne až 500 stěrů za vteřinu a podle klinických studií dokáže odstranit při správném čištění až o 75 % více plaku v hůře dostupných místech v ústech než kartáček manuální. Navíc můžete sáhnout po kartáčkové hlavici ve velikosti mini, se kterou dítě snáze dosáhne pod zámečky rovnátek. Práci při čištění usnadní vaší dceři nebo synovi i ergonomická rukojeť kartáčku, a i pro vás bude díky ní pohodlné dítěti s čištěním pomoci. Větší děti, cca kolem dvanácti let, pak mohou sáhnout po kartáčku Philips Sonicare pro teenagery.

Mezizubní prostory pod sprchou

Při nošení rovnátek je důležitá i správná hygiena mezizubních prostor, která je v tomto případě poměrně komplikovaná. „Velikost mezizubních prostor se po nasazení fixního aparátu mění velmi rychle, v průběhu měsíce nebo i dříve. A kromě mezizubních prostor se musí čistit i okolí zámečků. Je tedy vhodné s dítětem častěji zajít na dentální hygienu, případně dítěti pořídit i ústní sprchu, která dokáže odstranit zbytky jídla uvíznutého mezi zámečky,“ popisuje Jana Křepelková. Přístroj na čištění mezizubních prostor Philips Sonicare AirFloss Ultra dokáže vyčistit mezizubní prostory stejně dobře jako dentální nit a jednotlivé prostory mezi zuby a kolem zámečků můžete prostřikovat buďto čistou, nebo ústní vodou. Vysoce výkonná tryska přivádí do prostor mezi zuby, podél linie dásní i k zámečkům směs vzduchu a mikrokapiček vody, čímž rozrušuje strukturu plaku do hloubky.

Více zjistíte na www.philips.cz/sonicare.