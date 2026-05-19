Dlouhá léta nám všichni tvrdili, že pot je třeba skrývat. Jen matná pokožka a suché podpaží znamená, že jsme dostatečně in. Jenže současná generace už se na pocení dívá trochu jinak – optikou toho, že je to přirozené.
Ostatně, on pot sám o sobě nezapáchá, a tedy nikterak neobtěžuje. Zápach vzniká teprve v kombinaci s bakteriemi na kůži.
I proto dochází k renesanci deodorantů, které na rozdíl od antiperspirantů nechtějí pot „zakázat“, ale díky antibakteriálnímu účinku a vlastní vůni jenom neutralizovat zápach. Pojďme se na ně podívat blíž!
5x o pocení
- Vypotit se versus detoxikovat: Pocení je důležité především proto, aby se tělo nepřehřálo. Ne proto, aby se „čistilo“. Pot je z velké části voda a sůl, zatímco o skutečný detox se starají hlavně játra a ledviny. Sauna tedy může být příjemná, ale toxiny z vás „nevypotí“.
- Za pach můžou chloupky v podpaží: Ochlupení v podpaží zadržuje pot i pachové molekuly a pomáhá je šířit do okolí. Funguje vlastně jako difuzér, který zápach umocňuje. Neznamená to, že se každý musí holit, je ovšem pravda, že bez chloupků se podpaží snáz udržuje čisté a deodorant má jednodušší práci.
- Oblíbený deodorant už nefunguje? Neznamená to nutně, že by si tělo na deodorant „zvyklo“. Může se změnit mikrobiom v podpaží, složení potu, hormony, míra stresu nebo třeba léky. A někdy se změní i vaše vlastní vnímání – najednou začnete cítit něco, co jste dřív vůbec nevnímali. Takže ano, občas je třeba vyměnit značku deodorantu za jinou.
- Zápach i s deodorantem: Aby fungoval deodorant co nejlépe, vyplatí se nanášet ho na čistou a suchou pokožku. Pomoct může i omezení syntetického oblečení, které zadržuje teplo a vlhkost, nebo úprava ochlupení v podpaží.
- Deodorant není antiperspirant: Deodorant a antiperspirant se často házejí do jednoho pytle, ale fungují jinak. Antiperspirant umí díky hlinitým solím pocen dočasně omezit. Deodorant naopak pocení nezastaví, ale pomáhá řešit nelibý odér – buď ho překryje vůní, nebo v lepším případě zasáhne proti bakteriím, které za nepříjemný zápach můžou.
