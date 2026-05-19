Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Deodoranty do akce. Pot je přirozený, ale zápach je společenské faux pais

Autor:
Většina z nás se chce cítit celý den svěže a… hlavně nepáchnout. Umíte správně ošetřit citlivá místa, abyste mu předešla?
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
6 fotografií

Dlouhá léta nám všichni tvrdili, že pot je třeba skrývat. Jen matná pokožka a suché podpaží znamená, že jsme dostatečně in. Jenže současná generace už se na pocení dívá trochu jinak – optikou toho, že je to přirozené.

Aktuální číslo

Tina

Předplatné můžete objednávat zde

Ostatně, on pot sám o sobě nezapáchá, a tedy nikterak neobtěžuje. Zápach vzniká teprve v kombinaci s bakteriemi na kůži.

I proto dochází k renesanci deodorantů, které na rozdíl od antiperspirantů nechtějí pot „zakázat“, ale díky antibakteriálnímu účinku a vlastní vůni jenom neutralizovat zápach. Pojďme se na ně podívat blíž!

5x o pocení

  • Vypotit se versus detoxikovat: Pocení je důležité především proto, aby se tělo nepřehřálo. Ne proto, aby se „čistilo“. Pot je z velké části voda a sůl, zatímco o skutečný detox se starají hlavně játra a ledviny. Sauna tedy může být příjemná, ale toxiny z vás „nevypotí“.
  • Za pach můžou chloupky v podpaží: Ochlupení v podpaží zadržuje pot i pachové molekuly a pomáhá je šířit do okolí. Funguje vlastně jako difuzér, který zápach umocňuje. Neznamená to, že se každý musí holit, je ovšem pravda, že bez chloupků se podpaží snáz udržuje čisté a deodorant má jednodušší práci.
  • Oblíbený deodorant už nefunguje? Neznamená to nutně, že by si tělo na deodorant „zvyklo“. Může se změnit mikrobiom v podpaží, složení potu, hormony, míra stresu nebo třeba léky. A někdy se změní i vaše vlastní vnímání – najednou začnete cítit něco, co jste dřív vůbec nevnímali. Takže ano, občas je třeba vyměnit značku deodorantu za jinou.
  • Zápach i s deodorantem: Aby fungoval deodorant co nejlépe, vyplatí se nanášet ho na čistou a suchou pokožku. Pomoct může i omezení syntetického oblečení, které zadržuje teplo a vlhkost, nebo úprava ochlupení v podpaží.
  • Deodorant není antiperspirant: Deodorant a antiperspirant se často házejí do jednoho pytle, ale fungují jinak. Antiperspirant umí díky hlinitým solím pocen dočasně omezit. Deodorant naopak pocení nezastaví, ale pomáhá řešit nelibý odér – buď ho překryje vůní, nebo v lepším případě zasáhne proti bakteriím, které za nepříjemný zápach můžou.
Bio přírodní deodorant růže, cena 216 Kč
Veganský refill deodorant, cena 299 Kč
Krémový whole body deodorant, cena 209 Kč
Mega deodorant V lese najde(š) se, cena 489 Kč
6 fotografií

Článek vznikl pro časopis Tina.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Obědy v závodce, Šuměnky, Rekord a Juno. Co jsme jedli a pili za socialismu

Ilustrační snímek

Neznali jsme hypermarkety, restaurace rychlého občerstvení, ani e-shopy nebo rozvoz jídla na objednávku. Jak jsme v socialistickém Československu obědvali ve školce nebo v práci, kde jsme nakupovali...

Tyto hvězdy jsou nejbohatší na světě. Kolik vydělávají?

Nejbohatší celebrity světa

Mají tolik peněz, že už mnohdy ani nevědí, co s nimi. Podporují charitativní organizace, mají honosná sídla, luxusní auta a už by nikdy nemusely pracovat. Přesto se nejbohatší hvězdy světa práce...

Tomáš posiloval až moc a nehubl. Nakonec v Extrémních proměnách shodil 80 kilo

Tomáš se dal do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho...

Vážná nemoc málem připravila Tomášovy děti o mámu. A obezita zase o tátu. Tomáš ovšem šel do sebe a rozhodl se zhubnout. Nebyl to snadný úkol, jeho počáteční hmotnost se vyšplhala na 185 kilogramů....

William a Kate oslavili patnáct let jako manželé. Začínají být v módě okoukaní?

Princezna Kate a princ William na banketu ve Windsoru u příležitosti návštěvy...

William a Catherine, princ a princezna z Walesu, oslavili patnácté výročí svatby. Za ona léta se oba, především Kate, stali módními ikonami. Vzhlíží k nim nejen Britové, ale lidé po celém světě. Já...

Hvězdy, které unikly smrti jen o vlásek. Nehody, nemoci i zranění na place

Tyto hvězdy měly štěstí, že jim byla štěstěna nakloněna.

Podívejte se do naší galerie na hvězdy, které byly možná až příliš blízko smrti a jen zázrakem unikly konci. Měly autonehody, zranění na place, v divadle, potýkaly se se závažnými chorobami. Přesto...

Deodoranty do akce. Pot je přirozený, ale zápach je společenské faux pais

ilustrační snímek

Většina z nás se chce cítit celý den svěže a… hlavně nepáchnout. Umíte správně ošetřit citlivá místa, abyste mu předešla?

19. května 2026

Cesta tam a zase zpátky. Jak ženy znovu získávají kontrolu nad svým porodem

Ilustrační snímek

Způsoby, jakým ženy přivádějí na svět děti, se v průběhu staletí dramaticky měnily. Od domácích porodů vedených ženami přes vysoce medikalizované nemocniční porody až po dnešní důraz na možnost...

19. května 2026

S hemofilií žije už 75 let. Přežil obrnu, těžká krvácení i částečné ochrnutí

Jaroslav bojuje s hemofilií už 75 let.

Pan Jaroslav se narodil s těžkou formou hemofilie – nemocí, při které se špatně sráží krev a pacient může snadno vykrvácet i při drobném zranění. V jeho rodině se dědí už několik generací a v mladém...

19. května 2026

Toto jsou kabelkové trendy 2026. Připravte se na lesk, drama a návrat luxusu

Sako, info o ceně v obchodě, flitrová kabelka Baguette, 115 00 Kč,kabelka...

Rok 2026 bude náš, tedy nás všech, které milujeme pořádné kabelky! Jak se říká v Titanicu, ženské srdce je hluboký oceán plný tajemství. Totéž by se dalo říct o dámské kabelce. Čím hlubší kabelka,...

18. května 2026

Jako na palubě jachty. Ve kterých outfitech letos vyplout na letní vlny?

Jestli máte pocit, že je těch námořnických proužků nějak moc, začněte je...

Pruhy, lehké materiály a modrobílé kombinace: inspirace oceánem je v námořnickém stylu víc než zřejmá. Chopte se kormidla a naberte správný životní směr ve stylových kouscích.

18. května 2026

Čísla pro dlouhý život: kolik kroků, vody, spánku i vlákniny tělo potřebuje

ilustrační snímek

Kolik kroků denně ujít, kolik vody vypít, jak dlouho spát a proč se častěji smát? Některá čísla nejsou jen statistika – mohou sloužit jako jednoduchý návod, jak každý den podpořit zdraví, imunitu i...

18. května 2026

Toužíte po dokonalé hřívě? Dejte vlasům, co chtějí a pečujte o ně i v noci

Když dodržíte pár pravidel, vlasy se vám odmění skvělou kondicí.

Problémy s vlasy nás umějí pořádně potrápit. Možná se vám nadměrně mastí a musíte si je denně mýt nebo jsou nepoddajné a těžko upravitelné, nezáří zdravím a rychle stárnou. Se vším se ještě dá něco...

17. května 2026

Tyto hvězdy jsou nejbohatší na světě. Kolik vydělávají?

Nejbohatší celebrity světa

Mají tolik peněz, že už mnohdy ani nevědí, co s nimi. Podporují charitativní organizace, mají honosná sídla, luxusní auta a už by nikdy nemusely pracovat. Přesto se nejbohatší hvězdy světa práce...

17. května 2026

Nejen Meghan a Kate. Nejkrásnější šaty na královských svatbách

Královské svatby

Když se v květnu 2018 konala královská svatba prince Harryho a Meghan Markle, byla to velká událost nejen pro fanoušky britské královské rodiny, ale také pro celý módní svět. Na to, v jakých šatech...

17. května 2026

Hvězdy, které unikly smrti jen o vlásek. Nehody, nemoci i zranění na place

Tyto hvězdy měly štěstí, že jim byla štěstěna nakloněna.

Podívejte se do naší galerie na hvězdy, které byly možná až příliš blízko smrti a jen zázrakem unikly konci. Měly autonehody, zranění na place, v divadle, potýkaly se se závažnými chorobami. Přesto...

16. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bolest, tlak a zalehnutí ucha. Zánět středního ucha může být u dospělých jiný

ilustrační snímek

Bolest ucha, tlak, zalehnutí, zhoršený sluch a někdy i výtok – tak se hlásí zánět středního ucha. Nejde jen o dětskou nemoc, navíc u dospělých mívá často těžší průběh.

16. května 2026

Horoskop pro každé znamení na 21. týden roku 2026

ilustrační snímek

Jaké budou naše osudy podle hvězd v následujícím májovém týdnu? Blíženci, brzy oslavíte narozeniny, ale vy spíše přemýšlíte nad tím, čím obdarovat druhé. Podporu a pomoc poskytněte, jen nepřeceňujte...

16. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.