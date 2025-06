Styl, funkčnost i nezbytná elegance, ty jsou vlastní každé cyklistce, která to zkrátka umí. Vypadá skvěle, ne jako pár minut před smrtí, má na sobě praktický a dokonale sedící outfit a je jednoduše patřičně upravená.

Ne, nejde do opery, což jí ale nebrání vypadat dobře. A jak na to? Kromě kola, které jí vyhovuje, si pořídí vhodnou výbavu, aby se mohla zaměřit na následující záležitosti.

Obléknout se a frčet

Cyklo kraťasy nebo legíny s vysokým pasem podrží bříško a díky elastickému materiálu i zpevněnému sedu vám zajistí pohodlí. Není nutné volit jen černé modely, i ty, které hýří vzory a barvami, mohou být přínosné – sluší a hlavně jsou na silnicích vidět.

Pokud uvažujete nad tím, že vám postačí normální legíny, tak to hned zavrhněte. Pozadí máte jen jedno a bez výstelky by bylo záhy otlačené. To raději ušetřete jinde – kupte si krátké cyklistické kalhoty a užijte je i v chladnějším počasí, dají se k nim obstarat také speciál návleky, které nasadíte a odložíte podle aktuální potřeby.

A mimochodem, víte, že výrobci doporučují nosit tento typ kalhot „naostro“? Prádlo by zbytečně zvyšovalo riziko otlaků.

Ke spodnímu dílu přidejte funkční tričko, top či přímo dres, který má většinou i kapsičku na drobnosti, bundičku nebo mikinu. Ovšem jestli máte v plánu seskočit z kola a být za dámu, doceníte také volné košile, ale i sportovní šaty či cyklistické sukýnky šikovné jak do města, tak do přírody.

Ve finále to chce dobré ponožky a boty. Svátečním cyklistům stačí pevné tenisky s podrážkou, nadšenci si neodpustí skutečné cyklistické obutí.

Líčení profi sporťaček

Cyklistické must have Balíte na cyklo výlet? Do košíku nebo brašen na kolo (kabelka přece zůstává doma!) přidejte následující věci pro strýčka příhodu. určitě nepromokavou bundu či pláštěnku

antiperspirant nebo deodorant, vlhčené ubrousky, ale klidně i vzoreček parfému

nutností je opalovací krém a samozřejmě voda, na pití i pro osvěžení obličeje

aby vás nepřešla dobrá nálada a nehrozilo, že podlehnete vyčerpání, přihoďte ještě něco zdravého na zub

Do pedálů můžete šlápnout i s perfektním make-upem a vůbec to neznamená, že jakmile se trochu zapotíte, skončíte s rozteklými šminkami. Líčení je povoleno, ale samozřejmě s mírou.

Základem je krém s ochranným faktorem proti sluníčku – to přece jen venku úřaduje, a voděodolná dekorativní kosmetika. Z této sekce určitě sáhněte po kvalitním podkladu, transparentním pudru a řasence.

BB krém s UV ochranou sjednotí pokožku, ale nezatíží ji. V případě, že máte mastnější pleť, ideální bude lehký minerální pudr.

Pokud se řasenky týče, je lepší aplikovat tu osvědčenou, u které víte, že nedělá žmolky a zvládne i větší zátěž.

Malý tip: Naneste ji jen na horní řasy, budete mít jistotu, že se nerozmaže a nevzniknou vám černé šmouhy pod očima.

Víc v podstatě nepotřebujete, respektive ano, můžete si ještě zvýraznit obočí bezbarvým gelem. Rtěnku raději nahraďte výživným balzámem, který si vezměte i s sebou. Vítr, slunce, prach z cest, to vše je pro rty, které nejsou chráněné, docela náročné. Nicméně jste-li ten typ, který bez rtěnky nevyjde ani před dům, klidně si ji dopřejte i na kolo. Nejlépe hydratační, ovšem málo mastnou, aby se nerozpíjela.

Helma pečetí krásy

Sundám helmu a budu vypadat jako rozčepýřené strašidlo – to je obvyklá noční můra většiny cyklistek s jinak pečlivým účesem. No, nemusí to dopadnout katastroficky, je ale nutné vlasy předem zafixovat. Nízký culík je osvědčená klasika, určitě však použijte měkkou gumičku, která netahá. Zapletené copy, nejlépe dva, jsou ještě lepší a pevnější, vypadají senzačně, když zpod helmy trčí.

Máte-li kratší střih a víte, že culík nevyčarujete, s sebou na vyjížďku si přibalte suchý šampon a malý kartáč, s těmito dvěma pomocníky lehce napravíte všechny případné škody.

Od věci není ani vlasy pod helmou překrýt šátkem takzvaně na piráta nebo je omotat textilní čelenkou, která zachytí pot a vypadá stylově.

Článek vznikl pro časopis Tina.