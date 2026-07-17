CYBEX UVÁDÍ SVOU PRVNÍ KOLEKCI OBLEČENÍ.

Sedmnáct modelů pro děti i dospělé doplňují také stylové doplňky. Inspirací se staly módní a streetwearové kultury Tokia, New Yorku, Milána a Paříže a nechybí tak typické oversized siluety, tlumené odstíny, kvalitní materiály a důraz na pohodlí. Výsledkem je kolekce, která ztělesňuje moderní pojetí luxusu.
Důležitou myšlenkou celé řady je svoboda a nadčasovost. Oblečení je navrženo tak, aby mohlo být sdíleno napříč generacemi i mezi partnery. Jeden kousek tak může doprovázet různé životní etapy.
„V samotném srdci značky CYBEX stojí rodina a právě rodina je místem, kde vzniká kultura,“ říká český zakladatel značky Martin Poš. „Oblečení pro nás představovalo přirozený krok vpřed, protože design byl vždy středobodem všeho, co děláme. Móda nám umožňuje vyjádřit tuto vizi emocionálnějším a kulturnějším způsobem.“
Výrazným prvkem kolekce je univerzitním stylem inspirovaný emblém s písmenem „C“, který odkazuje na název CYBEX a zároveň symbolizuje hodnoty značky: Culture, Community a Connection (kultura, komunita a propojení). Je tak ztělesněním základní filozofie CYBEX: FOR ALL TOMORROW’S PEOPLE.
Uvedení kolekce CYBEX Apparel v České republice doprovodil 11. června slavnostní launch event v pražské vlajkové prodejně CYBEX. Večer spojil zástupce módní, hudební i kreativní scény a mezi hosty mimo jiné nechyběli ani hudebník a producent NobodyListen, zpěvačka Annet X či influencerka Nao Leo. Program doplnil DJ set, speciální instalace a prezentace jednotlivých modelů kolekce.
Kolekce je dostupná exkluzivně ve vlajkových prodejnách CYBEX v Praze, New Yorku, Berlíně, Amsterdamu a Paříži.
Více informací naleznete na www.cybex-online.com.