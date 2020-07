Limitovaná edicedekorativní kosmetiky Dermacol EAT ME: Prostě “k sežrání”! To, že dekorativní kosmetika je pastvou pro oči, je známý fakt. Dermacol ale ve své limitované edici EAT ME jde ještě dál a texturou i vůní nových produktů ji posouvá na úplně novou smyslovou úroveň.

V hlavní roli pleť:

Pistáciová chuťovka pod make-up





Představte si vůni čerstvě vyloupaných pistácií, našlehaných do hedvábně jemné a svěží textury podkladové báze EAT ME Primerstachio. Díky obsahu pistáciového másla a monoi másla doslova splyne s pokožkou už při nanášení. Zanechá jen matný finiš a pocit jemné, vyhlazené pleti, dokonale připravené na aplikaci make-upu.

Podkladová báze Primerstachio, EAT ME, Dermacol – 299 Kč / 10 ml

Sametové krytí s vůní tiramisu





Božské tiramisu – legendární italský dezert – inspirovalo recepturu pěnového make-upu EAT ME Creamy sú. Nadýchaná textura připomínající krémové mascarpone, matný finiš evokující pudrově jemný poprašek kakaa, smyslná vůně kávy a kávové zrnko na ozdobu.

Pěnový make-up Creamy sú, EAT ME, Dermacol – 299 Kč / 10 ml, odstíny č. 01 a č. 02