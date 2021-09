Pojďte si chvíli hrát a představte si, že se zeptáme vaší pleti na pár otázek. Takový malý rozhovor, krátké „interview“ s pokožkou. Jste zvědavá, co o vašem zdravotním stavu dokáže říct a co na vás prozradí? A co si s tím počít? I to jsme zařídili. Následují totiž tipy, jak se ke své pleti chovat, co dělat a co jí dopřát, aby byla zdravá a krásná… Jdeme na to!

Proč se mění barva našeho obličeje?

Každý člověk má své základní zbarvení kůže. Pokud jste zdravá, má lehce narůžovělý odstín, to znamená, že je prokrvována normálně. Krev obsahuje hodně kyslíku, proto je pleť světlejší. Jen občas se může změnit, třeba když se leknete, tak pleť zbledne. Nebo když se stydíte, tak na chvíli zčervená.

Jestliže se ale barva pleti barva v obličeji změní na delší dobu, může to být varovný signál. Například bledost může být příznakem špatně fungujícího prokrvování, nebo že je krev málo okysličovaná. Špatné prokrvování může být důsledkem nějaké slabosti, chladu nebo problémů se srdcem a oběhovým systémem. Někdy je bledost spojená s únavou a vyčerpáním, pak byste to měla probrat se svým lékařem.

Jak poznáme, že se málo hýbeme?

Když se najednou na pleti objeví vrásky, může to být známka nedostatku pohybu. Buněčné pletivo pokožky si můžete představit jako seskupení nespočetných malých dynam, která jsou udržována v činnosti pohybem, tlakem a tahem. Znamená to, že bez pohybu nejsou žádné podněty, a tak dynama nepracují.

Pohyb dodává energii, a ta propůjčuje vitalitu všem buňkám, všem druhům pojivových tkání, svalům, orgánům, krvi a lymfě. Takže když pleť na obličeji ochabne, mluví vlastně za celé tělo. Při svižné chůzi, pohodlném běhu nebo jejich střídání vzniká energie, která dokonce dokáže zpomalit proces stárnutí všech orgánů.



Je pravda, že pleť odráží stav našeho nitra?

Když se vaší duši vede dobře, vypadá i vaše pleť dobře, je hezká a odpočatá. Ale když vaši duši něco tíží, nějaké starosti, smutek, zlost nebo stres, pak do společné hry vstupuje mozek, hormony a taky... pleť.



Tuto aktivitu zkoumá psychoneuroimunologie. I když vědci dosud objevili jen několik látek, které se jí účastní, už se jim podařilo prokázat, že kromě že kromě stresových hormonů hrají velkou roli také neuropeptidy. A ty v pleti mohou vyvolat zánětlivé procesy, které se nejčastěji projevují ve formě červených a svědivých ekzémů nebo suchých míst. Kromě toho oslabují obranyschopnost celého organismu a ohrožují zdraví četných orgánů.

Co se děje s pletí, když máme na něco alergii?

Nejprve pleť zrudne. Potom začne svědit a vytvoří se na ní vyrážka. Nejčastější příčinou alergií bývá nikl, ale reakce na něj je zpožděná klidně až o 72 hodin! Většinou už každá z vás ví, co vyvolalo alergii.

Červené skvrny na břiše, způsobené knoflíky u kalhot, zná každá žena. Možná ale nevíte, že nikl je i v klikách u dveří, v obroučkách brýlí, ve sponkách do vlasů, v natáčkách, v příborech, v zapalovačích nebo v bílém zlatě. Jestliže se na obličeji objeví zarudlé flíčky nebo vyrážka, měla byste se zamyslet, s čím jste přišla do styku před třemi dny. Opatrnost je namístě, i když se zdá, že to samo přejde. Alergie může někdy přerůst ve vleklý zánět.

Ovlivňuje špatné stravování stav pokožky?

Čáry a vrásky na čele, šedivá barva obličeje, nebo dokonce pupínky... To znamená jediné, tedy že jíte moc cukru. Příliš sladkého vede ke glykaci tkání tzv. zkaramelizování tkáňových vláken) a ničení kolagenových vláken. Pleť ztratí elasticitu má sklon k tvorbě vrásek. Ve střevech pak může nadměrná konzumace cukru vést k likvidaci střevních bakterií, které jsou důležité pro imunitní systém i pro pleť. A to zase může vyvolat vyrážky.

Na pleti také poznáte, když si budete dopřávat přespříliš produktů z obilovin, obsahujících velmi špatně stravitelnou bílkovinu lepek. To poznáte podle oteklých rudých tváří a tmavých pigmentových skvrn, stejně jako podle vyrážky na bradě. Lepek tělo obtížně zpracovává a může to vést až ke vzniku zánětů v organismu.