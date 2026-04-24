Bude to znít možná divně, ale pro většinu žen je kabelka takovým malým mobilním domečkem, kde je uskladněno vše, co člověk přes den potřebuje. Od klíčů přes mobil a papírové kapesníčky až po kosmetické záchranáře. A právě na ty se zaměříme. Bez čeho by se správná kabelka neobešla?
Šup s tím do kabelky!
Krém na ruce: Hodí se vždycky, upravené ruce jsou vaší vizitkou.
Pomáda na rty: Tato malá věcička zabere minimum místa, ale zachrání víc, než si myslíte.
Suchý šampon: Když už účes není ono, dokáže zachránit situaci.
Voda: Ve spreji přinese osvěžení, kdykoliv je třeba, v krizi poslouží i na umytí rukou.
Hřeben: Rychlé pročísnutí vlasů je někdy nutné, dá se s ním ale také tupírovat.
Gumička: Vlasy mají občas tendenci začít si dělat, co chtějí, gumička je zkrotí.
Deodorant: Zkrátka nezbytnost, jistě nechcete řešit trapnou situaci a zapáchat!
Parfém: Stačí jen malinký flakonek, prostě preventivně, kdyby vůně vyprchala.
Pilník: Nehody se bohužel dějí a ty nehtové bývají velmi časté.
Článek vznikl pro časopis Tina.