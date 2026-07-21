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Nenápadní sabotéři naší krásy: špatné odlíčení i málo spánku


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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Napadlo vás někdy, jak některé malé každodenní návyky, nebo spíš zlozvyky negativně ovlivňují váš vzhled? Zeptali jsme se, na co si dát pozor a jak sabotéry odstranit, odpovídá vizážistka Renata Zelinková.

Jaké drobnosti nejčastěji sabotují svěží vzhled pleti a celkový dojem?
Nejvíce se na kvalitě pokožky podepisují dlouhodobé návyky ovlivňující hydrataci, kožní bariéru, mikrocirkulaci a regeneraci buněk. Mezi nejčastější patří chronický nedostatek spánku, nedostatečný pitný režim, nevyvážená strava, nadměrné vystavení modrému světlu, časté dotýkání se obličeje během dne a nedůkladné odličování.

To vše přispívá k dehydrataci, zvýšené citlivosti, nerovnoměrnému tónu pleti, ztrátě jasu i k oslabení kožní bariéry. Výsledkem je unavená a méně pružná pokožka.

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Poznáte na klientce, že dlouhodobě málo spí, pracuje pod umělým světlem nebo tráví hodně času na telefonu?
Určité charakteristické rysy lze rozpoznat už při prvním kontaktu. Nedostatek spánku bývá spojen s horší regenerací, sníženou mikrocirkulací a zvýšenou hladinou stresových hormonů. Projevuje se zašedlým tónem pleti, ztrátou jasu, kruhy a otoky pod očima, akné nebo zvýšenou citlivostí. Dlouhodobý pobyt pod umělým osvětlením zase souvisí s horším prokrvením pokožky a méně svěžím vzhledem.

Má nepravidelné stravování, dehydratace nebo častý stres vliv i na to, jak na pleti drží make-up a jak vypadá během dne?
Určitě ano. Únava pokožce neprospívá a výrazně ovlivňuje vzhled i výdrž líčení. Dehydrovaná pleť mívá narušenou rovnováhu mezi obsahem vody a kožního mazu, make-up se proto může usazovat v jemných linkách, zvýrazňovat suchá místa nebo se během dne nerovnoměrně vytrácet.

Nepravidelný stravovací režim a nedostatečný příjem živin navíc negativně ovlivňují regeneraci pokožky a její obranné mechanismy. Pleť pak bývá méně sjednocená a působí unaveně.

Které jednoduché triky dokážou viditelně zlepšit stav pokožky a usnadnit líčení?
Základem je pravidelný spánek, dostatečný pitný režim, správné čištění pleti, každodenní fotoprotekce, pohyb a pobyt na denním světle. Důležité je taky omezit používání elektronických zařízení bezprostředně před spaním a dbát na vyváženou stravu s dostatečným příjmem bílkovin, omega-3 mastných kyselin, vitaminů a antioxidantů. Pro rychlý efekt můžete sáhnout po hydratační plátýnkové masce nebo si dopřát profesionální masáž obličeje.

„Beauty resty“, které napravte jako první

  • Agresivní mechanické peelingy: Hrubá abraziva způsobují mikrotrhlinky na povrchu pokožky a narušují kožní bariéru, což vede k dehydrataci, začervenání a vyšší náchylnosti k tvorbě vrásek i akné. Místo mechanického peelingu sáhněte jednou týdně po šetrných chemických či enzymatických exfoliantech.
  • Špatné odličování: Na mysli máme hlavně používání odličovacích ubrousků nebo mýdla, které make-up, nečistoty a bakterie pouze roztírají, místo aby je odstranily. Navíc namáhají jemné oční okolí a mýdlo narušuje pH pleti. Správné je dvoufázové čištění za pomoci čisticího balzámu nebo oleje a následně gelu.
  • Vynechávání hydratačního krému u mastné pokožky: Mnoho žen s mastnou pletí se bojí krému. Vynechání hydratace ale způsobuje, že se kůže snaží chybějící vlhkost kompenzovat a produkuje ještě více mazu. Vybírejte si ultralehké, nemastné a nekomedogenní hydratační krémy.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

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