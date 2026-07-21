Jaké drobnosti nejčastěji sabotují svěží vzhled pleti a celkový dojem?
Nejvíce se na kvalitě pokožky podepisují dlouhodobé návyky ovlivňující hydrataci, kožní bariéru, mikrocirkulaci a regeneraci buněk. Mezi nejčastější patří chronický nedostatek spánku, nedostatečný pitný režim, nevyvážená strava, nadměrné vystavení modrému světlu, časté dotýkání se obličeje během dne a nedůkladné odličování.
To vše přispívá k dehydrataci, zvýšené citlivosti, nerovnoměrnému tónu pleti, ztrátě jasu i k oslabení kožní bariéry. Výsledkem je unavená a méně pružná pokožka.
Poznáte na klientce, že dlouhodobě málo spí, pracuje pod umělým světlem nebo tráví hodně času na telefonu?
Určité charakteristické rysy lze rozpoznat už při prvním kontaktu. Nedostatek spánku bývá spojen s horší regenerací, sníženou mikrocirkulací a zvýšenou hladinou stresových hormonů. Projevuje se zašedlým tónem pleti, ztrátou jasu, kruhy a otoky pod očima, akné nebo zvýšenou citlivostí. Dlouhodobý pobyt pod umělým osvětlením zase souvisí s horším prokrvením pokožky a méně svěžím vzhledem.
Má nepravidelné stravování, dehydratace nebo častý stres vliv i na to, jak na pleti drží make-up a jak vypadá během dne?
Určitě ano. Únava pokožce neprospívá a výrazně ovlivňuje vzhled i výdrž líčení. Dehydrovaná pleť mívá narušenou rovnováhu mezi obsahem vody a kožního mazu, make-up se proto může usazovat v jemných linkách, zvýrazňovat suchá místa nebo se během dne nerovnoměrně vytrácet.
Nepravidelný stravovací režim a nedostatečný příjem živin navíc negativně ovlivňují regeneraci pokožky a její obranné mechanismy. Pleť pak bývá méně sjednocená a působí unaveně.
Které jednoduché triky dokážou viditelně zlepšit stav pokožky a usnadnit líčení?
Základem je pravidelný spánek, dostatečný pitný režim, správné čištění pleti, každodenní fotoprotekce, pohyb a pobyt na denním světle. Důležité je taky omezit používání elektronických zařízení bezprostředně před spaním a dbát na vyváženou stravu s dostatečným příjmem bílkovin, omega-3 mastných kyselin, vitaminů a antioxidantů. Pro rychlý efekt můžete sáhnout po hydratační plátýnkové masce nebo si dopřát profesionální masáž obličeje.
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Článek vznikl pro časopis Žena a život.