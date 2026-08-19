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Chyby, které děláte při používání SPF a pleť kvůli nim rychleji stárne

Komerční sdělení   18:00

5 chyb, které děláte při používání SPF a pleť kvůli nim rychleji stárne. | foto: Archiv: Tarsio

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Přípravky s SPF už dávno nejsou jen záležitostí letní dovolené. Přesto většina z nás opakuje při jejich používání stále stejné chyby, které vedou k předčasnému stárnutí pleti, ztrátě její pružnosti a tvorbě pigmentových skvrn. Přitom stačí pár malých změn, za které vám bude pokožka vděčná…

Ráno si na tvář nanesete opalovací krém a máte pocit, že jste pro zdraví své pleti udělali maximum. Jenže tady vzniká první omyl. UV záření totiž působí na pokožku i během obyčejného dne ve městě, při zatažené obloze, anebo když sedíte za volantem auta. Dermatologové proto upozorňují, že ochrana před sluncem by měla být součástí každodenní skincare po celý rok, stejně jako třeba čištění nebo odličování pleti. Tušíte, jakých chyb se při používání SPF možná dopouštíte?

1. Používáte SPF jen když svítí slunce

Sluneční paprsky si neberou volno ani během zatažené oblohy. Až 80 % UVA záření, které proniká hluboko do pokožky a urychluje její stárnutí, totiž prochází i skrze mraky! A pozor, UV záření umí proniknout dokonce i přes sklo, takže na pleť působí také během řízení auta nebo při práci u okna. Právě proto dermatologové doporučují používat přípravky s vysokým SPF každý den a bez ohledu na počasí nebo roční dobu.

Pro každodenní používání přípravků s SPF je ideální lehká textura, která pleť nezatěžuje. Zkuste proto třeba Heliocare 360° Gel Oil-Free SPF 50+, který je vhodný zejména pro smíšenou a mastnější pleť. Na tváři nezanechává mastný film a dobře funguje i pod make-upem. Pokud hledáte krém s SPF, který zastane i funkci lehkého make-upu, můžete vsadit klidně na tentýž produkt jen v jeho tónované variantě: Heliocare 360° Color Gel Oil-Free SPF 50+ seženete v odstínu Beige nebo Bronze.

2. Nanášíte příliš malé množství krému

Jednou z nejčastějších chyb je šetření přípravkem s SPF. Aby totiž výše SPFka skutečně odpovídala hodnotě uvedené na obalu, musíte krém nanést v dostatečné množství. Na obličej a krk se doporučují přibližně dvě délky krému vytlačené na ukazováček a prostředníček. Pokud použijete jen polovinu této doporučené dávky, schopnost ochrany krému výrazně klesne. Právě obličej, krk, uši a také hřbety rukou přitom patří k místům na těle, která slunci vystavujete prakticky každý den.

5 chyb, které děláte při používání SPF a pleť kvůli nim rychleji stárne.

3. Přes den už SPFko neobnovujete

Ranní aplikace rozhodně nestačí na celý den. Pocení, dotýkání se obličeje, nošení brýlí nebo váš make-up postupně narušují ochrannou vrstvu. Pokud navíc trávíte dost času venku, měli byste SPF reaplikovat zhruba každé dvě hodiny.

Ženy se však obnově SPFka během dne mnohdy brání, protože si nechtějí narušit make-up. Jste jednou z nich? Pak by vás mohl zachránit Heliocare 360° Invisible Spray SPF 50+. Jedná se vlastně o transparentní mlhu, kterou můžete nastříkat i přes nalíčení. Pohodlní muži zase uvítají fakt, že jim reaplikace SPFka ve spreji zabere jen pár sekund. Kupte si tento neviditelný sprej domů a uvidíte, jak rychle si ho vy i váš partner oblíbíte – každý ze svých důvodů.

4. Myslíte si, že SPF slouží jen k opalování

Dnešní ochranné přípravky ovšem umí mnohem víc než chránit kůži před spálením. Mnohé z nich také pečují o pleť, hydratují ji, pomáhají bránit tvorbě pigmentových skvrn nebo předcházet výrazným známkám stárnutí kůže.

5 chyb, které děláte při používání SPF a pleť kvůli nim rychleji stárne.

Skvělým příkladem je třeba DermEden Protocole 4 in 1 Day Cream s SPF 50. Seženete ho ve variantě pro suchou nebo smíšenou a mastnou pleť a z toho, co všechno tento všestranný krém umí, budete přímo nadšeni. Nejen že vaši pleť ochrání před UVA/UVB zářením a modrým světlem, ale také ji zhydratuje a vyživí, zredukuje na ní pigmentové skvrny, a nakonec i zpomalí stárnutí pleti – navrátí jí pevnost a pružnost, zredukuje jemné linky i vrásky a k tomu poslouží jako perfektní podklad pod make-up. Jestli milujete multifunkční skincare přípravky, právě jste našli svůj svatý grál v péči o pleť.

5. Pleť chráníte jen make-upem

Make-upy nebo BB či DD krémy s ochranným faktorem jsou moc fajn vynález, ale pozor: nemusí vaší pleti poskytnout dostatečnou ochranu. Důvod je prostý – často je nanášíte jen v malém množství a přes den už je buď nechcete nebo zapomínáte reaplikovat.

Že se takového druhu přípravku nehodláte vzdát? Máme pro vás dobrou zprávu: ani nemusíte. DermEden DD Cream Universal Cream Light SPF 50 byl pro tyto účely totiž přímo stvořený. Vaší pleti poskytne maximálně vysokou ochranu proti UVA i UVB záření a pomůže vám sjednotit její tón. Díky lehké textuře s ním navíc snadno docílíte velmi přirozeného vzhledu bez efektu těžkého make-upu, který obzvlášť v létě není vůbec populární.

Mladistvá pleť začíná u vaší domácí rutiny

Péče o pleť není jen o drahých sérech nebo kosmetických procedurách. Největší rozdíl často udělají vaše každodenní návyky. Zaměřte se proto na dostatečné množství SPF, jeho pravidelnou reaplikaci a dobrý výběr – pořiďte si takový, který budete opravdu rádi používat. Ten nejlepší opalovací krém totiž nemusí být nutně nejdražší, jako spíše ten, kterého se ani o nadcházejícím podzim nebudete chtít jen tak vzdát.

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Chyby, které děláte při používání SPF a pleť kvůli nim rychleji stárne

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