Dosah až 250 metrů, 3,5" LCD barevný displej, a především bezpečnost při řízení. Těmito specifikacemi se pyšní digitální video chůvička do auta BBM 7030 od Bayby, která umožňuje řidiči plnou pozornost na silnicích. Výrobce zároveň zvolil decentní design s přísavkami na sklo i nábytek, které umožňují perfektní upevnění jak v automobilu, tak v domácnosti.

Bezpečné cestování s dětmi

Na českých silnicích loni zahynulo 547 lidí. Nejčastější příčinou nehod byla nepozornost řidičů. Značka Bayby by ráda tyto statistiky zmírnila, a nabízí tak zákazníkům digitální video chůvičkou, BBM 7030 do automobilu, díky které se řidič nemusí otáčet a kontrolovat své dítě na zadní sedačce, ale vše, co se kolem ratolesti děje, sleduje pohodlně na LCD displeji (uhlopříčka 3,5"), umístěném na předním skle vozidla. Stěžejní vlastností produktu je zajištění bezpečnosti při řízení, a tak neohrožení řidiče, ani ostatních účastníků silničního provozu.

Použití na cestách, i v domácnosti

Samotný displej chůvičky, stejně tak jako bezdrátová kamera je vybaven držákem s přísavkou, který lze umístit na okně automobilu, tak na klasických oknech, zrcadle, ale i na nábytku v bytě, pro který je též chůvička určena. Kamera se širokým úhlem záběru je též nespornou výhodou, jelikož lze sledovat i více dětí najednou na zadní sedačce automobilu. Stejně tak zařízení oplývá dosahem až 250 metrů, lze si tak například pohodlně natankovat, nechat dítě v autě, dojít k pokladně zaplatit a mít ratolest stále pod kontrolou.

Při řízení stále na očích

Díky funkci nočního vidění umožňuje chůvička sledovat dítě ve dne v noci, a za pomoci LED indikátorů jak na kameře, tak na monitoru, lze jasně určit zapnutí jednotek. K přenosu obrazu i zvuku BBM 7030 využívá bezdrátovou digitální technologii 2,4 GHz. Hlasitost lze korigovat ovládacím kolečkem na levé straně monitoru dle potřeby a okolního hluku. Všechny tyto funkce řidič ovládá na displeji před sebou, nehrozí tak ztráta pozornosti při řízení.

Neustále připravena vysílat

Rodičovská jednotka s LCD displejem i bezdrátová kamera v sobě ukrývají baterie s kapacitou 950 mAh a 900 mAh. U této video chůvičky se Bayby hlavně zaměřilo na její použití v autě, takže kromě adaptéru do síťové zásuvky, dodává produkt s nabíječkou do automobilu, aby mohla být neustále připravena k použití. Nic tak rodiče neomezuje při cestování s dětmi, protože jsou na všechny eventuality připraveni. Digitální video chůvička do auta BBM 7030 je tak dalším přelomovým výrobkem značky Bayby, která vyvíjí chytré a praktické pomocníky péče o nejmenší.