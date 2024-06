Černá a bílá budou vždycky in. Oblékněte je aspoň trochu netradičně

Tajemství kombinace černé a bílé barvy tkví v tom, že jedna dává druhé dobře vyniknout. Právě proto jsou černobílé pruhy tak oblíbené. Topy nebo pulovry s tímto vzorem nestárnou, a když se zvolí vhodná šířka dezénu, každá žena si v nich najde to své, co jí sluší. Takže pamatujte, čím užší proužky, tím více lichotí postavě. Ale to jistě není vše, co černá a bílá nabízí. Dá se s ní přímo čarovat!

Zaměřte se na kousky se zajímavými detaily, bílá halenka s černou mašlí pod krkem nebo bílé tričko s černým potiskem, to vše samo o sobě zajímavé. Hodně udělá i struktura materiálu, k hladkému se hodí háčkované nebo pletené, působivý je i vroubkovaný úplet.

O nevšedních a originálních střizích asi není nutné dlouze polemizovat – mají zelenou! Třeba černý overal s nezvyklým řešením ramen a zad doplněný bílým sakem, to je model, se kterým prorazíte i na večerních akcích.

Také se nebojte kombinovat různé siluety. Klasicky se k širokému nosí něco na tělo, ale pokud vám to postava dovolí, i dva rozevláté kousky, samozřejmě v černé a bílé úpravě, na sebe mohou dobře slyšet.