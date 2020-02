Jane Seymourová

Britská herečka známá coby Bond girl v „bondovce” Žít a nechat zemřít a rolí doktorky Quinnové v 68 letech vypadá naprosto božsky. Jen těžko uvěřit, že kromě vylepšení prsou neabsolvovala žádnou omlazující proceduru.

V líčení preferuje spíše přirozenost. Nemá ráda umělé řasy, ani výrazné barvy rtěnek. Její make-up artista vždy efektně zdůrazní oči za pomoci černé tužky rozmazané do ztracena, aplikované pouze do linie řas, do 3/4 horního a dolního víčka. Pohled tak nepůsobí unaveně, je prozářený, oči působí větším dojmem. Povšimněte si malého množství rozjasňovače. Pro dámy v jistém věku je méně více.