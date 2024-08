Pozvěte louku do koupelny. Jak z bylinek vyrobíte svoji kosmetiku

Procházíte se rádi rozkvetlou letní loukou? Fascinuje vás ta krása, chcete ji lapit a nějak využít? Jak je libo! Vezměte si z přírody to nejlepší. Je to tak snadné, najděte si tu správnou bylinku a pusťte ji k sobě!

Pokud tápete, inspirujte se. Představíme vám poklady, co rostou ve volné přírodě, na zahrádce nebo v květináči.

Andělika lékařská

Tato čarodějná bylinka měla vždy své místo v léčivých lektvarech a při různých magických rituálech. Zajišťovala také bezpečí, dávala se do ochranných amuletů před zlem a nemocemi. Podle legendy ji za stoleté války přinesl sám archanděl Gabriel, aby ukončila epidemii moru. Možná i proto, že měla okřídlený původ, disponuje geometricky dokonalým květem a něžnou andělskou barvičkou.

Je oblíbenou součástí kosmetických výrobků. Silice z kořene se používá do parfémů, zralá pleť docení anděliku v krémech a mastích. Hydratuje pokožku, pomáhá proti vypadávání vlasů i s jejich očistou.

Vyrobte si tělový balzám

Kořen anděliky nařežte, kousky naložte do 20 ml kokosového oleje a nechte týden odležet na tmavém chladném místě. Přeceďte a zahřejte ve vodní lázni. Spojte s 20 ml bambuckého másla a nechte vychladnout. Hotový hydratační balzám uchovávejte v chladničce a během týdne spotřebujte, protože jde o ryze přírodní produkt bez konzervantů, rychle se kazí.

Heřmánek pravý

Řadí se mezi nejpoužívanější rostliny v medicíně. V Egyptě byl váženou bylinou, která náležela bohu Slunce, u nás ho najdete růst často i na polní cestě jako obyčejný plevel, ale lehce si jej tam spletete s jemu podobnými kvítky. Pravý heřmánek má vypouklé květní lůžko, co je uvnitř duté. Pokud ho rozemnete, ucítíte vůni, kterou nejde s ničím zaměnit. V kosmetickém průmyslu se nejčastěji objevuje ve výrobcích pro nejmenší, nicméně bývá i v jemných pěstících krémech určených pro zralou pleť. Na čištění pokožky je žádaná heřmánková voda.

Vyrobte si pleťové tonikum

Budete potřebovat hrnec a keramickou misku, kterou do něj vložíte. Její okolí zasypte čerstvými kvítky heřmánku a zalijte destilovanou vodou. Na hrnec přiložte obráceně pokličku a dejte na ni led. Zahřívejte na mírném ohni, jde o to, abyste z pokličky do misky kapáním dostali vzácnou květinovou u vodu. Pracujte v přísně sterilních podmínkách, produkt dlouho nevydrží. Rychle ho využijte jako skvělé čisticí tonikum pro pleť.

Jahodník obecný

Najdete ho při procházkách přírodou. Znali jej už nejspíš v době kamenné, ve středověku jahodník pěstovali mniši a zřejmě tušili, že má co do činění s růstem a kvalitou vlasů. A jen tak mimochodem, pokud chcete rostlinu trhat, zajděte si pro ni v podvečer, kdy je nejvoňavější.

Vyrobte si pečující šampon

Budete potřebovat dvě hrsti listů jahodníku, ideálně těch čerstvě nasbíraných. Spařte je půl litrem horké vody a nechte zhruba hodinu stát. Sceďte a smíchejte s polovičním šálkem tekutého olivového mýdla. Zahustěte jemným růžovým jílem a získáte konzistenci tak akorát pro šampon. Nemá v sobě konzervanty, je třeba ho spotřebovat během pár dnů, vaše vlasy však díky němu získají hebkou texturu. Šampon je navíc posilní a povzbudí jejich další růst.

Levandule lékařská

Spojujete si ji patrně s francouzskou Provence a levandulovými poli, jejím domovem je ovšem Persie, odkud se rozšířila dál do Řecka a Říma. Říká se, že kde roste, tam se lidé dožívají vysokého věku. Kromě toho je schopna dodávat sílu vlasům, pomáhá proti svědění vlasové pokožky a ozdravuje kadeře od kořínků po konečky. Skvěle hydratuje, umí si poradit s mastnou pletí, má antiseptické účinky.

Vyrobte si zklidňující koupel

Pokud už máte všeho dost, jste v tenzi a vaše pokožka je podrážděná, aniž byste znali důvod, dopřejte si uklidňující levandulovou koupel. Do lázně s teplou vodou vhoďte hrst sušené bylinky. Doplňte tři vrchovaté lžíce mořské soli a dvě lžíce modrého jílu. Rukou lehce promíchejte a čtvrt hodinky si ve vaně odpočiňte.