Společnost Mattel dnes oznámila, že značka Barbie ve spolupráci s Institutem Jane Goodallové představuje v rámci kolekce Inspirativní ženy panenku bioložky Jane Goodallové a Barbie povolání 2022 Tým ekologických vědkyní, který zahrnuje vedoucí pracovnici pro udržitelný rozvoj, vědkyni pro ochranu přírody, inženýrku pro obnovitelné zdroje energie a advokátku se specializací na životní prostředí. Panenka z řady Inspirativní ženy a herní set povolání mají certifikaci CarbonNeutral1 a jsou vyrobeny z recyklovaného plastu2.

,,Víme, že udržitelnost je pro budoucí generace nejdůležitější a jsme hrdí na to, že můžeme představit naše první udržitelné panenky Barbie v kolekci Inspirativní ženy a povolání roku Tým ekologických vědkyní,“ řekla Lisa McKnightová, výkonná viceprezidentka a globální ředitelka divize Barbie a panenek společnosti Mattel. ,,Děti potřebují více takových vzorů jako je bioložka Jane Goodallová, protože představa, že mohou být čímkoli, je jen začátek - když to vidí, je to velký rozdíl. Doufáme, že tato kolekce a pocta přelomové průkopnici žen ve vědě a ochraně přírody inspiruje děti, aby se dozvěděly více o ekologických povoláních, o tom, jak mohou chránit planetu, a aby prostřednictvím hry s panenkami hrály příběhy o udržitelném rozvoji.“

Série Inspirativní ženy a bioložka Jane Goodallová:

Právě na Světový den šimpanzů, který připadá na 14. července, Barbie s hrdostí oceňuje renomovanou etoložku a ochránkyni přírody bioložku Jane Goodallovou, DBE, zakladatelku Institutu Jane Goodallové a Poselkyni míru OSN, a oslavuje tak její průkopnický výzkum a hrdinské úspěchy jako humanitární pracovnice, vědkyně a aktivistky. Uvedení na trh se rovněž shoduje s 62. výročím první cesty Jane Goodallové do pralesa národního parku Gombe v Tanzanii.

Série Inspirativní ženy vzdává hold odvážným ženám, které riskovaly, měnily pravidla a připravovaly cestu pro další generace, aby mohly snít více než kdykoli předtím. Jane Goodallová se připojuje k seznamu neuvěřitelných hrdinek své doby, mezi něž patří mimo jiné Ida B. Wellsová, Dr. Maya Angelouová, Billie Jean Kingová a Eleanor Rooseveltová.

,,Celou svou kariéru jsem chtěla pomáhat inspirovat děti, aby byly zvídavé a poznávaly svět kolem sebe - stejně jako já, když jsem před 62 lety poprvé cestovala do Tanzanie. Jsem nadšená, že mohu spolupracovat s Barbie a podporovat malé děti v tom, aby se učily ze svého okolí a měly pocit, že mohou něco změnit,“ řekla Jane Goodallová. ,,Doufám, že prostřednictvím tohoto partnerství inspiruji další generaci ekologických aktivistů, aby se ke mně připojili při ochraně naší planety, a připomenu jim, že mohou být čímkoli a kdekoli - na poli, v laboratoři i u stolu.“

Barbie povolání roku 2022 Tým ekologických vědkyní:

Ve spolupráci s Institutem Jane Goodallové představuje povolání roku 2022 Tým ekologických vědkyní, který zahrnuje čtyři role, jež se různými způsoby snaží chránit planetu a podporovat udržitelnost. Tato sada je navržena tak, aby děti povzbudila k přehrávání vlastních příběhů o udržitelnosti a k poznávání povolání, které možná neznají, včetně vedoucí pracovnice pro udržitelný rozvoj, vědkyně pro ochranu přírody, inženýrky pro obnovitelné zdroje energie a advokátky se specializací na životní prostředí.

Série Roots & Shoots + Můžeš být, kým chceš™

V rámci pokračující oslavy historických úspěchů bioložky Jane Goodallové jako vůdčí osobnosti ve svém oboru vstupuje Barbie do globálního partnerství s Institutem Jane Goodallové a využívá jeho celosvětový program pro mládež Roots & Shoots, aby v dětech všech věkových kategorií vzbudila zvídavost ohledně životního prostředí a naučila je, jaký mají vliv na společnost a životní prostředí. Ve spolupráci s programem Institutu Jane Goodallové Roots & Shoots vyhlašuje Barbie globální výzvu #NaturallyCuriousJane, která děti vybízí k objevování malých kroků, jimiž mohou dosáhnout velkých změn, včetně vytváření deníku pozorování přírody, mapování komunit a zvětšování místních zelených ploch. Značka také upozorňuje na Jane Goodallovou prostřednictvím speciální epizody seriálu Barbie Můžeš být kým chceš na kanálu YouTube značky.

Dnes oznámené rozšíření nabídky se přidává k rostoucímu seznamu výrobků, které se řadí k firemnímu cíli společnosti Mattel dosáhnout do roku 2030 100 % recyklovaných, recyklovatelných nebo materiálů plně či částečně vyrobených z přírodních zdrojů ve všech produktech a obalech. Mezi další udržitelné výrobky Mattelu patří Barbie Loves the Ocean, první módní řada panenek vyrobená z recyklovaného plastu3; Fisher-Price® Kroužky na tyči® a Fisher-Price První vkládačka, vyrobené z plastů vyrobených z udržitelných zdrojů, UNO® Nothin’ But Paper, první plně recyklovatelný balíček UNO bez celofánových obalových materiálů; a řada Matchbox® Tesla Roadster a MEGA BLOKS™ Zelené město™ s certifikací CarbonNeutral®.

Další informace o úsilí značky Barbie o ochranu planety najdete na webu Barbie.com/EnviromentalImpact. Chcete-li se zúčastnit výzvy Barbie x Jane Goodall Institute Roots & Shoots, navštivte RootsAndShoots.org/naturally-curious-jane. Další informace o úsilí společnosti Mattel v oblasti udržitelného rozvoje naleznete na adrese: https://corporate.mattel.com/en-us/citizenship/sustainability.

1Barbie Tým ekologických vědkyní a Inspirativní žena Jane Goodallová jsou panenky s certifikátem CarbonNeutral® od společností Climate Impact Partners, předním odborníkem na uhlíkovou neutralitu a financování ochrany klimatu. K dosažení certifikace produktu CarbonNeutral provedla Barbie posouzení životního cyklu třetí stranou a zakoupila uhlíkové kompenzace (189 metrických tun ekvivalentů oxidu uhličitého) z projektů Ghana Community Reforestation, Mississippi Valley Reforestation a Australia Native Forest Restoration.

2 Plastové části vyrobené z 90 % z recyklovaných plastů, mimo hlavy a vlasů panenky.

3 Plastové části vyrobené z 90 % z recyklovaných plastů, mimo hlavy panenky, bot, tabletu a doplňku plážové lucerny.