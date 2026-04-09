Budoucnost krásy se rodí v Itálii

Na konci března se italská Bologna už tradičně proměnila v hlavní město globálního kosmetického byznysu. Veletrh Cosmoprof Worldwide 2026, kam se sjíždí statisíce profesionálů z celého světa, ukázal, že beauty průmysl prochází fascinující proměnou. Hity letošního roku? „Dopaminové“ čistící gely, absolutní důraz na ochranu kožní bariéry, udržitelnost a propojení technologií s lidským zdravím. Z místa, kde se určuje, co budeme za pár měsíců milovat, přiváží své postřehy a vize český kadeřník a tvůrce úspěšné kosmetické značky Tomáš Arsov.
Pokud chcete vědět, co bude v kosmetice fungovat zítra, musíte být dnes v Bologni. Nejde přitom jen o finální kelímky s krémy. Veletrh je rozdělený do několika obřích sekcí – od pavilonů Cosmopack, které řeší suroviny, udržitelnou výrobu a inovativní obaly, až po specializované zóny Cosmo Hair & Nail. Z tohoto komplexního pohledu letos vyplynulo jedno jasné poselství: kosmetika budoucnosti musí být chytrá, musí mít prokazatelný vliv na zdraví a musí nás bavit.
Od „Funtility“ textur po záchranu kožní bariéry
Jedním z nejzajímavějších trendů, o kterých se v kuloárech veletrhu letos mluvilo, je takzvaná funtility (spojení anglických slov fun a utility, tedy zábava a užitek). Značky si uvědomují, že každodenní rutina může zevšednět, a tak přicházejí s nečekanými, hravými texturami. Na scénu vstupují například „dopaminové cleansery“, které díky své inovativní konzistenci a vůni dokážou při ranním mytí obličeje doslova zvednout náladu a poskytnout multisenzorický zážitek.
Zároveň se ale péče stává mnohem serióznější v ohledu na zdraví pleti. Obrovským tématem roku 2026 je totiž celosvětový nárůst problémů s citlivou pletí.
„V Bologni máte jedinečnou šanci vidět, jak se chová celý trh. Letos bylo naprosto zřejmé, že zákazník už nehledá jen hezkou lahvičku a prázdný slib. Hledá prožitek a reálný výsledek. V pleťové péči aktuálně naprosto dominují zklidňující ingredience a produkty zaměřené na obnovu a posílení kožní bariéry,“ popisuje atmosféru veletrhu Tomáš Arsov.
Vlasy jako zrcadlo vitality Nástup „Hair Longevity“
Zatímco dříve se vlasová kosmetika soustředila primárně na vnější styling, letošní ročník potvrdil definitivní přesun k hloubkovému zdraví. Kosmetika přináší funkční benefity, do popředí se dostávají sofistikované vlasové parfémy s pečujícími složkami, ale tím hlavním buzzwordem dneška je Hair Longevity (dlouhověkost vlasů).
Tento přístup už neřeší jen to, jak vlasy vypadají po vyfoukání, ale zaměřuje se na:
● Zdravý mikrobiom vlasové pokožky.
● Výživu a vitalitu vlasových cibulek.
● Zpomalení stárnutí vlasového vlákna v dlouhodobém horizontu a jeho odolnost vůči vnějším vlivům.
Česká značka, která předběhla světové trendy
„Když procházíte obřími halami v Bologni a sledujete diskuzní panely o inovacích napojených na zdraví buněk, snadno si uvědomíte, kdo udává krok. Filozofie propojování vnější krásy a vnitřního zdraví je přitom něco, na čem značka TOMAS ARSOV staví už delší dobu,“ dodává Arsov.
Do aktuálního trendu dlouhověkosti dokonale zapadá Arsovova oceňovaná pleťová řada LONGEVITY a k ní přidružený doplněk stravy LONGEVITY NAD+ BOOSTER.
„Když jsem viděl, kam se letos ty nejprogresivnější světové značky ubírají, utvrdilo mě to v tom, že naše cesta je správná. Beauty svět dnes přemýšlí komplexně. Nejde o to vrásku jen povrchově zamaskovat nebo vlas pouze uhladit silikonem. Jde o celkový přístup, který propojuje každodenní komfort naší rutiny s dlouhodobou podporou vitality buněk – a to jak zvenku, tak zevnitř,“ vysvětluje Arsov.
AI a digitalizace Budoucnost je srozumitelná a na míru
Dalším silným motivem letošního ročníku Cosmoprof byla umělá inteligence a digitalizace. Technologie už dnes pomáhají značkám s mnohem přesnější diagnostikou problémů zákazníků a s vývojem účinnějších, personalizovaných látek.
Jaký je tedy hlavní vzkaz z nejdůležitější beauty události roku? „Lidé chtějí péči, která jim dává smysl, je srozumitelná a ke které mají důvěru. Zákazník je dnes neuvěřitelně vzdělaný. A právě proto má do budoucna šanci jen taková kosmetika, která se opírá o vědu, udržitelný přístup a opravdový, měřitelný dopad na naši kondici,“ uzavírá Tomáš Arsov s tím, že přesně to je směr, kterým svou značku dál sebevědomě vede.