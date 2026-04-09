Budoucnost krásy se rodí v Itálii

Komerční sdělení   16:00
Tomáš Arsov odhaluje trendy, které brzy změní naši rutinu.

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Budoucnost krásy se rodí v Itálii: Tomáš Arsov odhaluje trendy, které brzy změní naši rutinu.

Na konci března se italská Bologna už tradičně proměnila v hlavní město globálního kosmetického byznysu. Veletrh Cosmoprof Worldwide 2026, kam se sjíždí statisíce profesionálů z celého světa, ukázal, že beauty průmysl prochází fascinující proměnou. Hity letošního roku? „Dopaminové“ čistící gely, absolutní důraz na ochranu kožní bariéry, udržitelnost a propojení technologií s lidským zdravím. Z místa, kde se určuje, co budeme za pár měsíců milovat, přiváží své postřehy a vize český kadeřník a tvůrce úspěšné kosmetické značky Tomáš Arsov.

Pokud chcete vědět, co bude v kosmetice fungovat zítra, musíte být dnes v Bologni. Nejde přitom jen o finální kelímky s krémy. Veletrh je rozdělený do několika obřích sekcí – od pavilonů Cosmopack, které řeší suroviny, udržitelnou výrobu a inovativní obaly, až po specializované zóny Cosmo Hair & Nail. Z tohoto komplexního pohledu letos vyplynulo jedno jasné poselství: kosmetika budoucnosti musí být chytrá, musí mít prokazatelný vliv na zdraví a musí nás bavit.

Od „Funtility“ textur po záchranu kožní bariéry

Jedním z nejzajímavějších trendů, o kterých se v kuloárech veletrhu letos mluvilo, je takzvaná funtility (spojení anglických slov fun a utility, tedy zábava a užitek). Značky si uvědomují, že každodenní rutina může zevšednět, a tak přicházejí s nečekanými, hravými texturami. Na scénu vstupují například „dopaminové cleansery“, které díky své inovativní konzistenci a vůni dokážou při ranním mytí obličeje doslova zvednout náladu a poskytnout multisenzorický zážitek.

Zároveň se ale péče stává mnohem serióznější v ohledu na zdraví pleti. Obrovským tématem roku 2026 je totiž celosvětový nárůst problémů s citlivou pletí.

„V Bologni máte jedinečnou šanci vidět, jak se chová celý trh. Letos bylo naprosto zřejmé, že zákazník už nehledá jen hezkou lahvičku a prázdný slib. Hledá prožitek a reálný výsledek. V pleťové péči aktuálně naprosto dominují zklidňující ingredience a produkty zaměřené na obnovu a posílení kožní bariéry,“ popisuje atmosféru veletrhu Tomáš Arsov.

Vlasy jako zrcadlo vitality Nástup „Hair Longevity“

Zatímco dříve se vlasová kosmetika soustředila primárně na vnější styling, letošní ročník potvrdil definitivní přesun k hloubkovému zdraví. Kosmetika přináší funkční benefity, do popředí se dostávají sofistikované vlasové parfémy s pečujícími složkami, ale tím hlavním buzzwordem dneška je Hair Longevity (dlouhověkost vlasů).

Tento přístup už neřeší jen to, jak vlasy vypadají po vyfoukání, ale zaměřuje se na:

● Zdravý mikrobiom vlasové pokožky.

● Výživu a vitalitu vlasových cibulek.

● Zpomalení stárnutí vlasového vlákna v dlouhodobém horizontu a jeho odolnost vůči vnějším vlivům.

Česká značka, která předběhla světové trendy

„Když procházíte obřími halami v Bologni a sledujete diskuzní panely o inovacích napojených na zdraví buněk, snadno si uvědomíte, kdo udává krok. Filozofie propojování vnější krásy a vnitřního zdraví je přitom něco, na čem značka TOMAS ARSOV staví už delší dobu,“ dodává Arsov.

Do aktuálního trendu dlouhověkosti dokonale zapadá Arsovova oceňovaná pleťová řada LONGEVITY a k ní přidružený doplněk stravy LONGEVITY NAD+ BOOSTER.

„Když jsem viděl, kam se letos ty nejprogresivnější světové značky ubírají, utvrdilo mě to v tom, že naše cesta je správná. Beauty svět dnes přemýšlí komplexně. Nejde o to vrásku jen povrchově zamaskovat nebo vlas pouze uhladit silikonem. Jde o celkový přístup, který propojuje každodenní komfort naší rutiny s dlouhodobou podporou vitality buněk – a to jak zvenku, tak zevnitř,“ vysvětluje Arsov.

AI a digitalizace Budoucnost je srozumitelná a na míru

Dalším silným motivem letošního ročníku Cosmoprof byla umělá inteligence a digitalizace. Technologie už dnes pomáhají značkám s mnohem přesnější diagnostikou problémů zákazníků a s vývojem účinnějších, personalizovaných látek.

Jaký je tedy hlavní vzkaz z nejdůležitější beauty události roku?Lidé chtějí péči, která jim dává smysl, je srozumitelná a ke které mají důvěru. Zákazník je dnes neuvěřitelně vzdělaný. A právě proto má do budoucna šanci jen taková kosmetika, která se opírá o vědu, udržitelný přístup a opravdový, měřitelný dopad na naši kondici,“ uzavírá Tomáš Arsov s tím, že přesně to je směr, kterým svou značku dál sebevědomě vede.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.