Bradavice se snadno přenášejí dotykem z člověka na člověka, případně u postiženého jedince na jiné místo na těle. Velmi dobře se uchytí tam, kde je kůže nějakým způsobem porušená, například ekzémem, oděrkou nebo jiným drobným poraněním pokožky.



Koupaliště i půjčené boty

K jejich přenosu někdy stačí i to, když si na chvíli obujete cizí boty nebo bačkory. Bradavice si člověk často přinese také z míst, jako jsou koupaliště, sauny nebo šatny, kde hodně lidí chodí naboso. Jejich vzniku nahrává oslabený imunitní systém. Inkubační doba se dost různí. U některých lidí se bradavice objeví několik dní po kontaktu s papilomavirem, u dalších až po měsících, existují dokonce i jedinci, kteří jsou pouhými přenašeči (můžou nakazit ostatní, ale u nich samotných se bradavice nikdy neprojeví).

Kyselina, dusík nebo laser

V lepším případě si imunitní systém poradí sám a bradavice jednoduše zmizí. Jinak může být jejich léčba poměrně zdlouhavá, protože se velmi rády vracejí. Moderní medicína však nabízí hned několik způsobů, jak se jich zbavit.

Účinnou metodou je leptání bradavic kyselinou salicylovou nebo mléčnou, která způsobí, že zrohovatělý kožní útvar postupně změkne, takže ho lze bezbolestně odstranit skalpelem.

Dalším způsobem léčby je tzv. kryoterapie, kdy se bradavice zmrazí tekutým dusíkem. Na jejím povrchu se pak objeví puchýřek a spolu s ním bradavice za několik dnů odpadne. Zmrazení sice může být krátkodobě bolestivé, ale není to nic, co by se nedalo vydržet, a tahle metoda je navíc rychlá a velmi účinná.

Bradavice může lékař odstranit také laserem, kdy se útvar díky působení krátkých laserových pulzů odpařuje a na jeho místě poté vznikne drobný stroupek, který se do týdne zahojí. Odstranění větších bradavic se většinou provádí chirurgicky při lokální, případně i celkové anestézii (v případě kondylomat).

Bradavice můžete v létě chytit třeba u bazénu.

„Babské“ rady

Kromě osvědčených dermatologických postupů můžete vyzkoušet také některé lidové rady, jako je například přiložení bavlněného tamponu namočeného do jablečného octa, který necháte (překrytý ještě šátkem) působit přes noc. Lidové léčitelství doporučuje také citronovou šťávu: Smíchejte ji s vodou v poměru 1 : 1 a opět ji nechte na bradavici působit každou noc, dokud ta mrška nezmizí.



Máte ve spíži česnek? Oloupejte stroužek, plátek z něj umístěte přímo na bradavici, místo překryjte a postupujte stejně jako v předchozím případě. Česnek je oblíbeným prostředkem hlavně kvůli svým antivirovým účinkům. Dalším tradičním lékem je šťáva z vlaštovičníku, kterou bradavici potírejte tak dlouho, dokud nezmizí. Osvědčeným přípravkem je rovněž dračí krev, krvavě červená míza ze stromu Croton lechleri, který roste v amazonských pralesích. Dá se užívat i vnitřně jako přírodní antibiotikum.

Nejlepší prevence? Silná imunita

Lidová pověra praví, že abyste se zbavili bradavice, musíte jí pěkně od plic vynadat. Klidně i několikrát za sebou. Potom prý určitě zmizí.

V bazénech, saunách, šatnách, koupalištích a veřejných sprchách nechoďte naboso, ale používejte ochrannou obuv, kterou pravidelně dezinfikujte. Pokud už bradavici máte, nenavštěvujte zmíněná místa až do jejího vyléčení, aby se virus dál nepřenášel. Nejlepší prevencí je však posilování přirozené obranyschopnosti, protože právě na síle imunitního systému záleží, jestli u vás onemocnění propukne, nebo ne.



Typy bradavic

Bradavice se dělí na několik druhů podle jejich vzhledu a umístění na těle. Pravé bradavice - ostře ohraničené oválné zrohovatělé útvary, které nejsou bolestivé a vyskytují se především na rukou.

Plantární bradavice - útvary podobné pravým bradavicím, které se objevují hlavně na ploskách nohou. Co se ovšem týče bolestivosti, tenhle druh bradavic může někdy pořádně bolet, protože se při chůzi zatlačují dovnitř. V jejich středu lze občas zahlédnout černé tečky. Nejsou to však kořínky, jak se mnoho lidí mylně domnívá, ale odumřelé kapiláry, které bradavici vyživovaly.

Ploché bradavice - ty jsou časté zejména u dětí, objevují se obvykle na spáncích nebo na bradě. Jedná se o malé vystouplé nebolestivé útvary, které ale často svědí, takže si je malí pacienti rozškrábou a můžou si je lehce roznést dál po těle.

Střapcovité (nitkovité) bradavice - to jsou nenápadné pleťově zbarvené útvary protáhlého tvaru, které se vyskytují na očních víčkách, v koutcích úst, u nosních dírek nebo na krku.