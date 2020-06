Nejste vzpěrači

Když budete váhat mezi dvěma páry bot, řiďte se jejich hmotností. Nemusíte chodit do prodejny s osobní váhou, stačí se v botách projít nebo si je potěžkat v ruce. Říká se, že každých 100 gramů navíc zatíží vaše nohy tak, jako kdyby zvedaly další tunu.

Prostorné a pružné

Elegantní tvar dámských bot s úzkou špičkou způsobuje při delším nošení deformity (například vbočený palec, vybočený malíček, kladívkové prsty). Proto se doporučuje obuv se zaobleným tvarem přední části. Navíc v prstové části musí být maximálně ohebná. Vyzkoušejte si to. Bota jako „svěrák“ podporuje pocení a může způsobit kostní výrůstky na nártu, pokles nožní klenby či dokonce zánět Achillovy šlachy. Za to paráda nestojí!

Rozumná výška podpatku

Jistě si boty vybíráte i podle účelu. „Pro celodenní nošení platí: podpatek u pánských bot má být do 2,5 cm, u dámských do 4 cm, u těch pro malé děti do 0,5 cm, pro starší do 1,5 cm a pro dospívající do 2,5 cm,“ uvádí Dominik Šprunk, odborník na zdravé obouvání ze společnosti Santé.

Prozkoumejte opatek

Aby noha v uzavřené obuvi „nekloktala“, hleďte také na opatek – vnitřní díl v patní části obuvi. Tvarově má odpovídat anatomii paty. Když nebude dostatečně vysoký, bota začne „sjíždět“ dolů, je-li naopak moc pevný, vznikají otlaky, puchýře, odřeniny...

A co střih?

Pokud na stélce některé obuvi vidíte písmena, vězte, že označují šířku chodidla. Písmeno F se hodí pro užší chodidla, nejvíce používané G odpovídá běžné šíři, H už je vhodné pro baculatější nohy, I odpovídá extra širokému chodidlu a ocení je i nohy s otoky. Písmenem K je označena extrémně široká obuv, která nabízí řešení i pro už deformované nohy. Ještě mrkněte na postavení paty směrem k zemi, má mířit kolmo nebo být jen mírně vybočená.



Vyberte si materiál

„Z pohledu komfortu a příznivého mikroklimatu je lepší dát přednost botám z přírodních materiálů (useň, textil), které jsou měkké, prodyšné, absorbují vlhkost a přizpůsobí se anatomii nohy. Syntetické materiály nahrazující kůži nejsou prodyšné, během nošení si obvykle zachovají své původní rozměry, čili nejsou ani poddajné,“ upozorňuje Martina Schrötterová z Ateliérů zdravého obouvání. A dodává, že profiobuv a botičky pro děti do 3 let musí splňovat určitá závazná ustanovení týkající se fyzikálních vlastností. Kdežto u bot pro běžné nošení taková omezení neexistují. V materiálech použitých na hlavní části obuvi se však rychle zorientujete díky známým piktogramům.

Jako v peřince

Většinou chodíme po tvrdých površích, což nohám nesvědčí. Naopak se budou radovat, když jim dopřejete podešev vyrobenou z dobře tlumících materiálů, zmírňujících dopady při chůzi, například z polyuretanu (PUR), ethylen-vinylacetátu (EVAC) nebo pryže. Kromě podešve pomáhají i anatomicky tvarované stélky či třeba silikonové podpatěnky.