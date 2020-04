Z počátku sice sloužily jen jako ochrana nohy, ale netrvalo dlouho a stal se z nich nepostradatelný módní doplněk. Jsou mezi námi ovšem i tací, kteří chodí bosi a nedbají při tom na počasí ani druh povrchu. Vracejí se tím vlastně do doby čtyřicet tisíc let před naším letopočtem. Právě tehdy totiž podle vědců z Washingtonovy univerzity v St. Louis první obutí vznikalo.

I když někteří z nás na boty zanevřeli, většina nadále sází na pohodlí a obohacuje svůj botník o nové a stylové kousky. Boty jsou fenoménem a určitým odrazem životního stylu. Vyrábějí se z pravé kůže, její imitace, látek i recyklovaných materiálů. Stejně různorodé jsou i jejich tvary.

Stále častěji vyhledávaným trendem jsou tzv. bare foot boty, kterým se říká i „bosoboty“. Jak už jejich název napovídá, jsou navrženy tak, aby neomezovaly chodidla v jejich přirozeném pohybu a umožnily jim pracovat pro ně nejpřirozenějším způsobem, jako bychom byli naboso. Ne všem ale tento typ vyhovuje. Naštěstí je obuvnický trh tak rozsáhlý, že si svého favorita najde každý.

Vzhledem k tomu, že jsou dávno pryč doby, kdy musela obuv ladit s kabelkou a k sukním se slušelo nosit jen vysoké podpatky, nejrůznějším barevným variantám a kombinacím se meze nekladou.

Zorientovat se ve všech módní trendech je vyšší dívčí. Zrovna u bot se ale vyplatí dát na instinkt a pohodlí. Zatímco naše maminky by bílé tenisky obuly jen na sportovní aktivitu, my už je nosíme s noblesou i k pouzdrové sukni nebo k šatům. Ostatně stejně jako třeba botasky s Disney postavičkami nebo zářivými květy. Závisí to hlavně na naší odvaze a vkusu.

„Čisté nehty a boty o tobě napoví víc než značkové oblečení,“ kárala mě babička, když jsem k ní přišla na návštěvu v zablácených keckách. S přibývajícím věkem jí dávám čím dál víc za pravdu. Ať už se setkám s mužem, nebo ženou, vždy se jim podívám na boty. A určitě nejsem jediná. Výběr obuvi tak není radno podceňovat.

Všeobecně platí, že by ženě neměly chybět ve výbavě tři základní páry bot – bílé tenisky, černé univerzální lodičky a boty s plochou podrážkou.



Klasické lodičky povznesou každý outfit na elegantní. Jak by také ne, jsou prověřené časem. Největší rozmach zažily za vlády francouzského krále Ludvíka XIV., kdy byly nedílnou součástí oděvů příslušníků z vyšší společnosti, včetně mužů. Tehdy ještě panovala v tomto směru genderová rovnoprávnost, což je dnes dost děsivá představa.

Přesuňme se však do současnosti. Žádná jiná obuv nepůsobí na dámských nohách lichotivěji, ženštěji a elegantněji. Jak ale vím z vlastní zkušenosti, rozhodně v nich neuděláte parádu ve chvíli, kdy si podpatky dosud „nepolíbená“ stoupnete na dvaceticentimetrové jehly. Vypadat skvěle budou jenom na fotkách, při chůzi si ale koledujete minimálně o faux pas.

4 zajímavosti Rekordman

Nejdražší boty na světě navrhl italský designér Antonio Vietri. Mají podpatek z ryzího zlata. Tyto lodičky stojí 19,9 milionu dolarů a jsou zapsány v Guinnessově knize rekordů. Ošuntělé tenisky za miliony Použité běžecké boty Nike z roku 1972 se vydražily za neuvěřitelných 437 500 dolarů. Vyrobilo se jich jen dvanáct párů a byly navrženy speciálně pro letní olympijské hry, které proběhly toho roku v Mnichově. Požehnání shůry Slyšela jste už o Ježíšových botách? Ne, nemáme teď na mysli „kristusky“, ale speciální edici společnosti MSCHF. Boty skrývají v duté podrážce až 60 mililitrů svěcené vody, po které doslova chodíte. Vyjdou zhruba na tři tisíce dolarů. Babička mezi obuví Nejstarší dochovaná bota byla nalezena v arménské jeskyni. Její stáří se odhaduje na 5500 let. Botu zachránila před rozložením kvalita materiálu. Je vyrobena z jediného kusu hovězí kůže. Kromě toho se uvnitř našla i sláma, jež nejspíš sloužila jako izolace.

„Vzhledem k tomu, že neumím chodit na podpatcích a kromě trapasu bych riskovala přinejlepším vyvrtnutí kotníku, raději volím balerínky nebo platformy,“ prozradila mi kamarádka Jana. Není tedy vlastně ani překvapivé, že si dnes ženy běžně platí kurzy chůze na podpatcích.

K lodičkám si ale určitě zkuste najít cestu, trénink se v tomto případě vyplatí. Začněte s nízkým, stabilním podpatkem, a až si na něm začnete být jistá, postupně přidávejte centimetry. Nebude trvat dlouho a bez krásných lodiček se neobejdete.

Hrdinky seriálu Sex ve městě by s námi asi nesouhlasily, ale i ženy kombinující elegantní byznys modely s bílými teniskami mohou být až neuvěřitelně sexy.

Nemusíte do nich investovat desetitisíce, kvalita ale něco stojí a je jasné, že v laciných plátěnkách uděláte parádu maximálně jednu sezonu a pak je můžete vyhodit. O pohodlí ani nemluvě.

Za nás jsou ideální volbou kožené tenisky, které při pravidelném čištění a impregnování můžou vydržet léta. Vyjdou zhruba na dva tisíce korun. Dají se nosit po celý rok, protože se nepromočí ani se v nich nepotí noha. Každému outfitu dodají punc sportovní elegance a na neformální akce jsou skvělým a hlavně pohodlným doplňkem. Není proto divu, že se řadí mezi nejprodávanější druhy bot, které nepodléhají módnímu diktátu.

Na vycházky a túry jsou nezbytné trekové tenisky nebo anatomicky tvarované sandály. Přimlouváme se, abyste v takových botách nevyrážela do města či do práce, ale používala je jen k účelům, k nimž byly stvořeny, tedy na výlety do přírody a do hor. Dnes ale v tomto ohledu neexistují žádná striktní pravidla, takže záleží na vašem módním cítění.

Pokukujete po balerínkách s velkou mašlí, teniskách s Mickey Mousem nebo lodičkách se zářivými kamínky? A kvůli mínění svého okolí nemáte odvahu si je koupit? Pak vězte, že když boty vynesete hrdě a s noblesou, nikdo neřekne půl slova, ať už jsou jakékoli. Rozhodně se nenechte svazovat názory, že by žena měla nosit vysoké podpatky, rudě nalíčenou pusu a kabelku. Pokud vám vyhovuje plochá podrážka, lesk na rty a batůžek, směle do toho.