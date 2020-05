Všemocné napínáky

S roztažením kožených bot vám můžou pomoct napínáky – k botám jsou šetrné a udržují jejich tvar. Klidně je na napínáku mějte třeba týden a postupně je zkoušejte na pár minut obouvat. Pokud to nezabere, vezměte je k profesionálům do opravny obuvi, tam vám je roztáhnou. Určitě se ale nepokoušejte kůži rozklepávat kladívkem nebo potírat alkoholem či olejem, mohli byste si drahé střevíce poničit.

Zázračný postřik

Tam, kde nepomůže hrubá síla, je místo pro jemnou práci. Vyzkoušejte třeba speciální sprej na roztažení bot z prodejen obuvi. Pracuje se s ním velmi jednoduše, obvykle stačí boty párkrát nastříkat a promnout je, většinou povolí. Dejte si ale pozor, na jaký materiál je sprej určený, jestli na kůži, nebo na syntetiku. Zaměňovat se většinou nedají.

Fén a tlusté ponožky

Natáhněte si na nohy silnější ponožky. Pak si obujte boty, které chcete roztáhnout, a do ruky si vezměte fén. Střevíce nahřívejte a vydržte to aspoň čtvrt hodiny, sice vám bude chvilku pořádné horko, výsledek ale bude stát za to. Botky by měly povolit a vám se v nich bude chodit jako v bačkůrkách.

Změkčení pásků

Pěknou paseku dokážou nadělat sandály, které mají pásky. Právě ty totiž bývají přelakované, a tak jsou poměrně tvrdé, nepoddajné, řežou a odírají kůži. Před první vycházkou je proto zkuste změkčit: Důkladně je promněte v ruce, stočte a různě zohýbejte. Pomoct by mohl i krém na boty nebo tělové mléko, které do nich vetřete.

Sáčky plné ledu

I na ty největší „tyrany“ z říše bot by měl zafungovat tenhle fígl: Naplňte igelitové sáčky (uzavíratelné nebo klasické, které zauzlujete) vodou, vložte do bot a to celé dejte do mrazáku. Až voda zmrzne, vytáhněte boty ven. Sáčky v nich ale nechte ještě dobrých 20 minut pracovat. Zmrzlá voda zvětší svůj objem a neposlušné botky roztáhne.

Triky s vlhkostí

Už jste slyšeli o tom, že máte dát do těsných bot mokrý ručník nebo noviny? Tak na tuhle radu zapomeňte, máme pro vás mnohem lepší fígl: Namočte ponožky do vlažné vody, natáhněte je na nohy a obujte si boty. Vydržte v nich, jak dlouho to půjde. Vytvarují se podle vaší nohy.

Ale zajít můžete ještě dál. Pokud vytipujete místo, které vás tlačí, potřete ho lihem (zevnitř boty) a teprve pak se pusťte do ponožkové metody.