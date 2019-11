Kristýna Ličková





@christinalichi

,,Mé nejoblíbenější boty z Ecco jsou rozhodně klasické černé chelsea boots nebo ty s nízkým podpatkem, které se dají nosit opravdu ke všemu. Miluju tenisky, ploché boty nosím denně, podpatky tak dvakrát do roka - i to je moc. I proto jsem s výběrem moc spokojená. Vybrat pouze dvoje boty byl trochu oříšek - Ecco má totiž krásné, kvalitní a hlavně nadčasové boty. Nicméně, nakonec jsem šla do klasiky.”

Kateřina Kladivová





@kladivovakaterina

,,Celý život nosím tenisky nebo hodně nízké boty protože se ve vysokých necítím pohodlně. Konečně jsem ale našla boty, který mi tuhle moji představu o nepohodlnosti podpatků vyvrátily. V obchodě ECCO jsem nevěděla které vybrat první. Nakonec jsem se nejvíce zamilovala do hnědých a černých, které mám na fotce. A ne jen proto, že jsou pohodlné, ale taky hlavně kvůli tomu, že ke každému podzimnímu outfitu vypadají skvěle!”

Alexandra Fráňová





@alexfranova

,,Začínám chápat, proč jsou Dánové nejšťastnější národ světa, oni i ty boty mají naprosto hygge! Na značku Ecco jsem slyšela jenom chválu, na komfort jsem tedy byla připravená. Navíc jsem tenisková holka, takže jsem na pohodlí poměrně zvyklá. První obutí ale předčilo mé očekávání a já můžu zcela svědomitě prohlásit, že jsem příjemnější boty na nohou neměla. V kombinaci se skandinávským minimalismem a kvalitním zpracováním oblíbený doplněk na procházky i pobíhání po městě.”