náhledy
Volný jednořadý blejzr s lichotivými tříčtvrtečními rukávy je základem podzimního šatníku a nabízí bezpočet kombinací. Cena 1249 Kč
Autor: Bonprix
Kalhoty s nabíráním z lehkého tencelu pro teplé podzimní dny. Cena 520 Kč
Autor: Primark
Výrazné visací náušnice s jantarovým korálkem přitáhnou pozornost správným směrem. Cena 399 Kč
Autor: Mango
Lehký svetřík bez rukávů v neutrální barvě rozzáří celý model. Cena 356 Kč
Autor: Primark
Šátek s geometrickým potiskem dodá i jednoduchému modelu výrazný akcent a hravý nádech, který podtrhne jeho osobitý charakter. Cena 299 Kč
Autor: Mango
Baleríny se zlatými cvočky budou díky hornímu pásku dobře držet na nohou a zaujmou elegantním detailem, který outfitu dodá na zajímavosti. Cena 449 Kč
Autor: Deichmann
Sako se zavazováním místo knoflíků se hravě přizpůsobí různým křivkám a působí ležérnějším dojmem. Cena 979 Kč
Autor: Bonprix
Nylonová taška s koženými uchy se zavírá na zip a je neobyčejně praktická. Pojme dokumenty i menší nákup a zároveň nevypadá lacině. Cena 749 Kč
Autor: Deichmann
Vanilkový top s asymetrickým výstřihem se postará o hřejivé vyznění modelu a přidá mu na jemnosti. Cena 329 Kč
Autor: H&M