S využitím kurátorského přístupu Infokrásy, která se specializuje na propojování estetické medicíny a špičkové kosmetiky, vybíráme 5 tipů pro ženy, které od své péče očekávají víc než jen hezký obal. A pokud sháníte dárky na poslední chvíli, při objednávce produktů z Infokrásy přes Wolt mohou být u vás doma už do 60 minut.
1. Klinika v obývacím pokoji: LED maska ANI
Světelná terapie je dnes standardem v dermacentrech. Tato maska přenáší technologii (červené a infračervené světlo) do domácí rutiny. Je to ideální dárek pro „biohackerky“, kteří chtějí přirozeně stimulovat kolagen a regeneraci pleti bez invazivních zákroků.
2. Noční obnova s francouzským know-how: Christian Breton
Značka postavená na genetice a specifických potřebách pleti. Jejich regenerační krém cílí na buněčnou obnovu během spánku. Není to jen hydratace, je to intenzivní „servis“ pro pleť, která je denně vystavena stresu a modrému světlu.
3. Švýcarský reset za 20 dní: Dr. LEVY Fire & Snow
Pokud hledáte dárkový tip s prokazatelným efektem, tato dvoufázová kúra je sázkou na vědu. Dr. Phillip Levy, průkopník v oblasti kmenových buněk, navrhl systém, který pleť během tří týdnů viditelně vyhladí a rozjasní. Je to koncentrovaná péče pro ty, kdo chtějí vidět změnu, ne ji jen slibovat.
4. Inteligentní make-up: Le Rouge Français
Líčení jako rozšířená péče o pleť. Organický pudr 888 Aitutaki nevyužívá syntetická barviva, ale sílu rostlin. Na pleti vytváří neviditelný film, který fixuje, ale zároveň dovoluje pokožce dýchat a udržuje v ní vlhkost. Skvělý tip pro milovnice čistého složení a funkčního minimalismu.
5. Archivní klenot mezi vůněmi: Houbigant Quelques Fleurs
Niche parfém jako vyjádření úcty k řemeslu. Tato kompozice z roku 1912 je milníkem v historii vůní (první multikvětinový parfém na světě). Je to dárek pro ženu, která oceňuje autenticitu, historii a řemeslnou preciznost, která přežila století.
Proč věřit výběru Infokrásy?
Infokrása není jen prodejce, ale především odborný garant. Již 13 let pod vedením Anny Abdullaevy vyhledává po celém světě brandy, které definují budoucnost estetické péče. Propojením vlastní estetické kliniky a B2B distribuce pro profesionály má tým Infokrásy unikátní vhled do toho, co v kosmetice skutečně funguje na laboratorně nebo vědecky ověřené úrovni. Každý produkt v jejich portfoliu prochází přísným výběrem, kde hlavní roli hraje složení, technologie a reálný dopad na stav pleti.