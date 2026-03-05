Biohacking i tradice: 5 tipů na dárky k MDŽ

Komerční sdělení   10:00
Mezinárodní den žen se v posledních letech mění v oslavu ženské sounáležitosti a tzv. self-care. Už nejde o rychlé nákupy v drogerii, ale o hledání produktů, které do koupelny přinesou výsledky srovnatelné s profesionálním ošetřením.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Beauty biohacking i síla tradice: 5 last-minute tipů na dárky k MDŽ, které mají vědecký základ. | foto: Archiv ShutterstockShutterstock

S využitím kurátorského přístupu Infokrásy, která se specializuje na propojování estetické medicíny a špičkové kosmetiky, vybíráme 5 tipů pro ženy, které od své péče očekávají víc než jen hezký obal. A pokud sháníte dárky na poslední chvíli, při objednávce produktů z Infokrásy přes Wolt mohou být u vás doma už do 60 minut.

1. Klinika v obývacím pokoji: LED maska ANI

Beauty biohacking i síla tradice: 5 last-minute tipů na dárky k MDŽ, které mají...

Světelná terapie je dnes standardem v dermacentrech. Tato maska přenáší technologii (červené a infračervené světlo) do domácí rutiny. Je to ideální dárek pro „biohackerky“, kteří chtějí přirozeně stimulovat kolagen a regeneraci pleti bez invazivních zákroků.

2. Noční obnova s francouzským know-how: Christian Breton

Beauty biohacking i síla tradice: 5 last-minute tipů na dárky k MDŽ, které mají...

Značka postavená na genetice a specifických potřebách pleti. Jejich regenerační krém cílí na buněčnou obnovu během spánku. Není to jen hydratace, je to intenzivní „servis“ pro pleť, která je denně vystavena stresu a modrému světlu.

3. Švýcarský reset za 20 dní: Dr. LEVY Fire & Snow

Beauty biohacking i síla tradice: 5 last-minute tipů na dárky k MDŽ, které mají...
Beauty biohacking i síla tradice: 5 last-minute tipů na dárky k MDŽ, které mají...

Pokud hledáte dárkový tip s prokazatelným efektem, tato dvoufázová kúra je sázkou na vědu. Dr. Phillip Levy, průkopník v oblasti kmenových buněk, navrhl systém, který pleť během tří týdnů viditelně vyhladí a rozjasní. Je to koncentrovaná péče pro ty, kdo chtějí vidět změnu, ne ji jen slibovat.

4. Inteligentní make-up: Le Rouge Français

Beauty biohacking i síla tradice: 5 last-minute tipů na dárky k MDŽ, které mají...

Líčení jako rozšířená péče o pleť. Organický pudr 888 Aitutaki nevyužívá syntetická barviva, ale sílu rostlin. Na pleti vytváří neviditelný film, který fixuje, ale zároveň dovoluje pokožce dýchat a udržuje v ní vlhkost. Skvělý tip pro milovnice čistého složení a funkčního minimalismu.

5. Archivní klenot mezi vůněmi: Houbigant Quelques Fleurs

Beauty biohacking i síla tradice: 5 last-minute tipů na dárky k MDŽ, které mají...

Niche parfém jako vyjádření úcty k řemeslu. Tato kompozice z roku 1912 je milníkem v historii vůní (první multikvětinový parfém na světě). Je to dárek pro ženu, která oceňuje autenticitu, historii a řemeslnou preciznost, která přežila století.

Proč věřit výběru Infokrásy?

Infokrása není jen prodejce, ale především odborný garant. Již 13 let pod vedením Anny Abdullaevy vyhledává po celém světě brandy, které definují budoucnost estetické péče. Propojením vlastní estetické kliniky a B2B distribuce pro profesionály má tým Infokrásy unikátní vhled do toho, co v kosmetice skutečně funguje na laboratorně nebo vědecky ověřené úrovni. Každý produkt v jejich portfoliu prochází přísným výběrem, kde hlavní roli hraje složení, technologie a reálný dopad na stav pleti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví

ilustrační snímek

Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...

I po padesátce jsou fit a vypadají skvěle. Jak o sebe pečují známé celebrity

Jennifer Aniston, Halle Berry a Naomi Campbell

Ženy i muži známí z pódií či stříbrného plátna si uvědomují, že péče o tělo a mysl je po padesátce ještě důležitější než v mládí. Zatímco někteří sázejí na intenzivní tréninky, jiní dávají přednost...

Tři znamení, která jsou zoufale špatnými lháři. A kdo je naopak expert?

Panna

V astrologii můžeme najít tři znamení, kterým lhaní moc nejde. Lidé v nich narození jsou průhlední jako čistá voda. Často jim to může velmi komplikovat život, protože s tím jde často ruku v ruce i...

Tvůrčí rozlet vs. historická věrnost. Kostýmy v Bouřlivých výšinách budí vášně

Nová adaptace románu Na Větrné hůrce s Margot Robbie a Jacobem Elordi rozvířila...

Nová adaptace románu Na Větrné hůrce s Margot Robbie a Jacobem Elordi rozvířila debatu o tom, jak moc mají být dobové kostýmy historicky přesné. Zatímco část diváků mluví v případě amerického snímku...

Váhy čekají komplikace, Býkům bude přát štěstí. Co říká horoskop na březen

Premium
ilustrační snímek

Třetí měsíc roku 2026 přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co březen přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho...

Biohacking i tradice: 5 tipů na dárky k MDŽ

Komerční sdělení
Beauty biohacking i síla tradice: 5 last-minute tipů na dárky k MDŽ, které mají...

Mezinárodní den žen se v posledních letech mění v oslavu ženské sounáležitosti a tzv. self-care. Už nejde o rychlé nákupy v drogerii, ale o hledání produktů, které do koupelny přinesou výsledky...

5. března 2026

Sako by měla mít každá žena. Hlavně, ať vám dobře sedí

Že se dá sako nosit i jinak, než běžně vídáme, dokazuje tento model. Pro...

Minimálně jedno sako by měla mít v šatníku každá žena. Snadno se kombinuje, a když vám dokonale padne, unosíte ho pro nejrůznější příležitosti. Jaký střih a barva jsou trendy a které sako bude vaší...

5. března 2026

Sklenička jako únik z reality. Jak poznat, že máme zaděláno na problém

Často se nenápadně zvyšuje vypité množství a člověk alkoholu začíná podřizovat...

Sklenka vína po práci nebo pivo k seriálu. Pro mnoho lidí běžný způsob, jak zakončit den a odpočívat. Přesto si někteří postupně všimnou, že bez alkoholu se uvolňují hůř. Už samotná představa večera...

5. března 2026

I po padesátce jsou fit a vypadají skvěle. Jak o sebe pečují známé celebrity

Jennifer Aniston, Halle Berry a Naomi Campbell

Ženy i muži známí z pódií či stříbrného plátna si uvědomují, že péče o tělo a mysl je po padesátce ještě důležitější než v mládí. Zatímco někteří sázejí na intenzivní tréninky, jiní dávají přednost...

5. března 2026

Privátní wellness SpaDeluxe v Praze: Celý bazén a sauna jen pro vás

Komerční sdělení
Privátní wellness SpaDeluxe v Praze: Celý bazén a sauna jen pro vás. Bez cizích...

Wellness centrum SpaDeluxe v pražské Michli nabízí něco, co v Praze jen tak nenajdete – celý prostor zarezervovaný výhradně pro vás. Žádní cizí lidé u bazénu, žádné čekání na volnou kabinu v sauně,...

4. března 2026

Dochází vám při cvičení energie? Možná stačí změnit to, co pijete

Komerční sdělení
Dochází vám při cvičení energie? Možná stačí změnit to, co pijete.

Tréninkový plán máte zvládnutý, tempo nastavené. Přesto někdy výkon nejde podle představ. Dochází energie, přichází bolest hlavy nebo svalové křeče. Ne vždy je problém v kondici – často hraje roli...

4. března 2026

Přátelství muže a ženy ustát jde. Ale chce to jasná pravidla

Ilustrační snímek

Jedním z nejdiskutovanějších témat už od pradávna je, zda může být vztah mezi mužem a ženou založen výhradně na přátelské bázi. Stručná odpověď neexistuje... Pojďme si tyto vztahy rozebrat...

4. března 2026

Hodná holčička, drsná válečnice nebo femme fatale? Ženskost není jen jedna

Ilustrační snímek

Co je ženskost? Rudá rtěnka, vysoké podpatky, květované šaty? Není to povrchní? Je! Tak druhý pokus: touha hnízdit a pečovat, empatie, radost z pěstování květin a vaření? Hm, ani tohle nám stačit...

4. března 2026

Nejde jen o spánek. Sedm druhů odpočinku, které občas potřebuje každý

ilustrační snímek

Odpočinek nemusí znamenat jen lehnout si do postele. Odborníci popisují několik typů regenerace – od fyzické přes mentální až po sociální – a upozorňují, že únava často vzniká právě tehdy, když jeden...

4. března 2026

Bolest zad není daň za věk. Kdy je čas ji řešit jinak než prášky?

Ve spolupráci
Na bolest zad jsou tu Lázně Teplice

Mnoho lidí po čtyřicítce bere ranní ztuhlost, tupý tlak v bedrech nebo občasné lupnutí v kříži jako nevyhnutelnou daň za věk. Pokud se však v takových chvílích spoléháte pouze na analgetika, problém...

3. března 2026

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Tři znamení, která jsou zoufale špatnými lháři. A kdo je naopak expert?

Panna

V astrologii můžeme najít tři znamení, kterým lhaní moc nejde. Lidé v nich narození jsou průhlední jako čistá voda. Často jim to může velmi komplikovat život, protože s tím jde často ruku v ruce i...

3. března 2026

Trpí vaše pleť jarní únavou? Nastartujte ji peelingem i vitaminy

ilustrační snímek

Jaro už o sobě dává vědět, zatím způsobem ne dvakrát příjemným: jarní únavou. Ta si vybírá daň i na naší kůži, která teď může být vysušená, zašedlá, mdlá, unavená i jinak ztrápená. Víte, jak ji...

3. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.