Proč používat bio kosmetiku?

Máte pocit, že kosmetika, jejíž ingredience pochází z přírody, nemůže být účinná? Tak to jste na omylu! Pokud se ve složení snoubí ty správné rostliny a vy si vyberete produkty podle svého typu pleti, může být bio kosmetika pro vás to nejlepší. Kromě prokazatelné účinnosti jsou bio produkty k vaší pleti také šetrnější. Nezapomeňte, že kosmetiku, ať už se jedná o pleťové krémy, odličovací vody a mléka, make-up nebo tělová mléka, používáte každý den a většina z nich proniká skrz kůži do vašeho těla. Čím přírodnější složení, tím lépe!

Jaké jsou ty nejlepší rostliny?

Existují stovky přírodních ingrediencí, které jsou tradičně známé pro své přírodní benefity pro každý typ pleti. Pokud je vaše pleť spíše suchá a citlivá, bude si skvěle rozumět s levandulí. Olej z levandule je totiž známý pro své regenerační schopnosti, podobně jako arganový olej, který dokáže suchou pleť také krásně vyživit.

Dalším běžným typem je pleť normální nebo smíšená (na některých místech suchá a v oblasti T-zóny mastná). Pokud jste její majitelkou, vsaďte na přírodní sílu citronové trávy, která oplývá nejen svěží vůní, ale také pleť důkladně čistí.

Je-li vaše pleť spíše mastnější, zkuste tymián. Že jste ještě o kosmetice s tymiánem neslyšela? Představujeme vám řadu Garnier BIO pleťové produkty inspirované tradiční znalostí bylinkářů, podpořenou expertizou Garnier v oblasti péče o pleť. Složení produktů je veganské, jejich suroviny pocházejí z obnovitelných zdrojů a jsou obchodovány dle pravidel „fair trade“. Přichází navíc v recyklovaných a recyklovatelných obalech. Vyzkoušet můžete krém a olej s levandulí, čistící gel a krém s citronovou trávou, tonikum s tymiánem a další. Přesvědčte se na vlastní kůži o účinnosti bio péče!