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Beauty už není o zázračném krému

Komerční sdělení   15:00

Shutterstock | foto: Archiv: ShutterstockShutterstock

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Ženy dnes přemýšlejí jako investorky, říká Yekaterina Afanasjeva.

Český beauty trh se mění rychleji než kdy dřív. Zákaznice chtějí data, výsledky a dlouhodobou strategii místo rychlých slibů. O tom, proč se skincare inspiruje světem longevity, jakou roli bude hrát umělá inteligence a proč se kosmetika stále více propojuje s ekonomikou zážitků, hovoří marketingová ředitelka Topkosmetika.online Yekaterina Afanasyeva.

Beauty už není o zázračném krému. Ženy dnes přemýšlejí jako investorky, říká...

Jaký trend vás letos v beauty segmentu nejvíce překvapil?

Nejvíce mě překvapilo, jak rychle zákaznice opustily hledání jedné „zázračné“ ingredience a začaly se zajímat o zdraví pokožky jako celek. Dnes řeší kožní bariéru, regeneraci a dlouhodobou kvalitu pleti.

Velkým tématem je skin longevity – tedy snaha udržet pokožku v co nejlepší kondici dlouhé roky, nikoli pouze maskovat projevy stárnutí. Zároveň výrazně vzrostla informovanost zákaznic. Zajímají je studie, technologie i mechanismy účinku produktů, což posouvá celý trh směrem k větší odbornosti.

Otevíráte nový beauty space na Masaryčce. Čím bude výjimečný?

Nechtěli jsme vytvořit jen další prodejnu. Naším cílem bylo vybudovat místo, kde zákaznice získají odborné poradenství, diagnostiku a individuální doporučení.

Součástí prostoru je například AI analyzátor pleti M17, který pomáhá objektivně vyhodnotit stav pokožky. Zároveň zde plánujeme beauty snídaně, workshopy a prezentace novinek. Beauty se dnes stále více propojuje se zážitkem a vzděláváním a právě na tom chceme stavět.

Jak se změnily požadavky žen na kosmetiku?

Ženy jsou dnes výrazně náročnější. Nestačí jim známá značka nebo atraktivní obal. Chtějí vědět, co produkt obsahuje, proč funguje a zda je vhodný právě pro jejich pleť.

Roste také zájem o personalizaci. Místo univerzálních doporučení hledají řešení odpovídající jejich věku, životnímu stylu i aktuálním potřebám. Čím širší je nabídka trhu, tím větší význam získává odborné poradenství.

Které novinky z vašeho portfolia vás aktuálně nejvíce zaujaly?

Osobně mě nadchla vlasová maska MAVE S.L.I.M.E., která dokáže vlasy intenzivně vyživit a zlepšit jejich kvalitu. Velká očekávání mám také od nového vitaminového séra HydroPeptide.

Obecně mě nejvíce zajímají produkty, které nestojí jen na jedné trendové ingredienci, ale na promyšlené formulaci a skutečných výsledcích.

Longevity se stává jedním z největších trendů. Jak se promítá do beauty byznysu?

Zákaznice už nechtějí pouze vypadat mladší. Chtějí dlouhodobě podporovat zdraví pokožky. Proto roste zájem o peptidy, antioxidanty, podporu kolagenu nebo technologie zaměřené na regeneraci.

Velkým tématem je například fotobiomodulace pomocí červeného světla. Právě spojení domácí péče, profesionálních ošetření a moderních technologií podle mě nejlépe vystihuje současný přístup k longevity.

Jaké trendy očekáváte letos na podzim?

Po létě tradičně přichází období intenzivnější regenerace. Do popředí se vrátí retinoidy, kyseliny, péče proti pigmentaci, peelingy nebo microneedling.

Současně sledujeme rychlý nástup nové generace aktivních látek, zejména peptidů a růstových faktorů. Zákaznice ale stále více zajímá nejen složení produktu, ale i to, jak funguje a s čím jej kombinovat. Budoucnost proto vidím v chytrých kombinacích procedur a domácí péče.

Jak budou letos vypadat úspěšné vánoční dárky?

Myslím, že luxus se dnes posouvá od samotného produktu k personalizovanému zážitku. Stále fungují prémiová séra, masky nebo vlasová péče, ale stále větší hodnotu má odborná konzultace a individuálně doporučená rutina.

Lidé chtějí darovat něco, co má skutečný přínos, ne jen hezké balení.

O jaké ingredienci budeme v příštím roce slýchat nejvíce?

Pravděpodobně o PDRN. Jde o složku známou z estetické medicíny a korejských regeneračních procedur, která se rychle dostává i do kosmetických formulací.

Je zajímavá i symbolicky. Ukazuje totiž, jak se beauty segment inspiruje moderními biotechnologiemi a medicínou. Zákazníci zároveň stále více požadují důkazy, data a kvalitní formulace, což považuji za velmi pozitivní trend.

Kam chcete Topkosmetika.online a Impera Clinic posunout v dalších letech?

Naší vizí je propojit kosmetiku, odborné poradenství a estetickou medicínu do jednoho funkčního ekosystému. Chceme zákaznicím pomáhat orientovat se v obrovském množství informací a vybírat řešení, která pro ně mají skutečný smysl.

Pokud se nám podaří vybudovat důvěru a být místem, kam se ženy vracejí nejen pro produkty, ale i pro radu a inspiraci, bude to pro nás největší úspěch.

Beauty už není o zázračném krému. Ženy dnes přemýšlejí jako investorky, říká...

Nejlepší investice do krásy? Kdybyste měla doporučit jedinou investici do krásy na letošní podzim?

Kvalitní diagnostiku pleti. Právě ta ukáže, co pokožka skutečně potřebuje, a pomůže správně nastavit domácí i profesionální péči. Nejlepší investicí totiž není více produktů, ale správně zvolená strategie.

Ikonický produkt:

Beauty už není o zázračném krému. Ženy dnes přemýšlejí jako investorky, říká...

Jalu-Expert 2.0 noční verze - je více než jen doplněk stravy zaměřený na pleť. Díky svému inovativnímu složení poskytuje široké spektrum výhod, které ovlivňují nejen krásu, ale také celkové zdraví a pohodu. Aktivní složky pomáhají udržovat pleť hydratovanou a pružnou, zpomaluje proces stárnutí díky peptidům, resveratrolu a vitamínu C. Podporuje regeneraci pokožky a zlepšuje její strukturu. L-Tryptophan: Zlepšuje kvalitu spánku tím, že podporuje produkci melatoninu, zklidňuje mysl a zlepšuje regeneraci těla během noci, přispívá ke zvýšení serotoninu, hormonu štěstí, což pozitivně ovlivňuje náladu a pohodu.

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Beauty už není o zázračném krému

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Shutterstock

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