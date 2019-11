Toužíte-li po změně barvy vlasů, ať už pro zakrytí šedin nebo prostě pro změnu samotnou, není nic jednoduššího. Na trhu je celá řada produktů, které nabízejí širokou paletu barev pro všechny typy žen. Volit můžete barvy semipermanentní, které se postupem času vymyjí, nebo postupně odrůstající permanentní. Některé permanentní barvy jsou navíc k vlasům výrazně šetrnější, než tomu bylo v minulosti. Jedná se o barvy s olejovým základem – olej je obsažen přímo v barvícím krému a podílí se na procesu barvení. Olej totiž pomáhá zvýšit účinnost barvících pigmentů, čímž přispívá k průniku barvy hluboko do struktury vlasů. Kromě toho olejové barvy zpravidla neobsahují nepříjemně zapáchající amoniak.

Pokud jste v domácím barvení začátečnice, zkuste nejprve raději menší změnu. Při domácím barvení se opatrnost vyplatí už při samotné volbě barvy – důležitá je barva výchozí, proto si pozorně prohlédněte obrázky “před” a “po” zobrazené na většině balení.

Dále je důležité mít na paměti, že pokud měníme barvu z tmavší na světlejší, je nutné vlasy nejprve zesvětlit, světlejší barva totiž tmavší nepřekryje. Zejména blondýnky by pak měly věnovat pozornost barevným pigmentům, aby nechtěně neskončily s hřívou do modra či zelena. Je totiž třeba se vyhnout překrývání blond barvy do žluta, tedy teplé, barvou studenou a naopak. A hlavně si nikdy nezapomeňte přečíst příbalový leták. Chcete-li změnu radikálnější, a jste barvící začátečnice, raději se svěřte do rukou profesionálů.

Tip: Vyzkoušejte permanentní barvu Olia od Garnier. Ta je založená na technologii ODS, neboli „oil delivery systém“, která využívá právě sílu olejů. Těch Olia obsahuje až 60 %. Navíc je zcela bez amoniaku a příjemně voní po květinách. Určitě oceníte také jemnou nestékající texturu.

Výsledkem barvení jsou lesklé a opečované vlasy s dokonale zakrytými šedinami. Výsledný efekt vydrží až 8 týdnů. Olia je k dispozici v 19 barevných odstínech, od blond až po tmavé.