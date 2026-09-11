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Barva plná lesku: Garnier Olia má novou beauty posilu

Komerční sdělení   14:00

Barva plná lesku: Garnier Olia má novou beauty posilu. | foto: Archiv: Garnier Olia

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Toužíte po intenzivní barvě, hebkých vlasech a oslnivém lesku? Garnier Olia spojuje sílu květinových olejů s barvením bez amoniaku. A teď přidává novinku Olia Gloss pro rychlé oživení barvy.

Změna barvy vlasů dokáže během chvíle proměnit nejen náš vzhled, ale často i náladu. A když se k vysněnému odstínu přidají hebké, vyživené a krásně lesklé vlasy, je efekt dokonalý. Permanentní barvy Garnier Olia sázejí na spojení intenzivní barvy a pečující síly přírodních květinových olejů.

Garnier Olia

Intenzivní barva bez amoniaku

Permanentní barvy Garnier Olia obsahují v barvicím krému až 60 % přírodních květinových olejů. Ty pomáhají pigmentům proniknout do vlasového vlákna a zároveň o vlasy během barvení pečují. Výsledkem je výrazný, dlouhotrvající odstín, přirozený lesk a až 100% krytí šedin.

Velkým benefitem je také veganské složení bez amoniaku. Barvení tak nedoprovází jeho typický výrazný zápach, ale naopak jemná květinová vůně. Díky praktickému aplikátoru je navíc celý proces snadný i v pohodlí domova. Vlasy po barvení působí hladší, pružnější, jemnější a vyživenější.

Garnier Olia
Garnier Olia

Ať už toužíte po zářivé blond, smyslné hnědé, výrazné červené nebo hlubokém tmavém odstínu, Olia nabízí možnost dopřát vlasům novou barvu a zároveň péči, díky které mohou zazářit.

Novinka Olia Gloss vaše barva, jen lepší

Co ale dělat ve chvíli, kdy ještě není čas na další permanentní barvení, ale odstínu už začíná chybět původní intenzita a lesk? Právě sem přichází novinka Garnier Olia Gloss.

Garnier Olia Gloss

Tónovací barvicí maska během pouhých deseti minut oživí barvu a dodá vlasům působivý zrcadlový lesk. Je určena jak pro barvené, tak pro přírodní vlasy, kterým chcete dodat nový rozměr, zvýraznit jejich tón nebo je jednoduše rozzářit před důležitou událostí.

Olia Gloss opět využívá sílu květinových olejů a spojuje tónování s intenzivní péčí. Zrcadlový lesk vydrží až 72 hodin a barevné odlesky až šest umytí. U vybraného blond odstínu navíc neutralizační péče pomáhá bojovat s nežádoucími žlutými tóny.

Od Expensive Brunette po Old Money Blonde

Také nabídka odstínů Olia Gloss reaguje na aktuální vlasové trendy. Expensive Brunette propůjčí hnědým vlasům hloubku a luxusně působící lesk, zatímco Cowboy Copper je zahalí do hřejivých měděných tónů. Scandi Blonde potěší milovnice chladné severské blond a Old Money Blonde dodá světlým vlasům sofistikovanou hloubku inspirovanou estetikou tichého luxusu.

Garnier Olia Gloss

Aplikace je přitom podobně jednoduchá jako použití klasické pečující masky. Olia Gloss stačí nanést na umyté mokré vlasy, nechat deset minut působit a poté opláchnout. Bez složitého míchání a dlouhého čekání získáte rychlý beauty boost, který se hodí mezi jednotlivými barveními, před večírkem, dovolenou nebo kdykoli, kdy chcete vlasům vrátit jejich „wow efekt“.

Garnier Olia Gloss
Garnier Olia Gloss
Garnier Olia Gloss
Garnier Olia Gloss
Garnier Olia Gloss
Garnier Olia Gloss
Garnier Olia Gloss
Garnier Olia Gloss

Garnier Olia tak nově nabízí dvojici, která se může postarat o barvu od její proměny až po následné oživení: permanentní Olia pro intenzivní dlouhotrvající odstín a Olia Gloss pro rychlou dávku lesku a svěžesti mezi barveními. Protože někdy není potřeba měnit barvu. Stačí ji nechat znovu zazářit.

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Témata: lesk, amoniak

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Barva plná lesku: Garnier Olia má novou beauty posilu

Komerční sdělení
Barva plná lesku: Garnier Olia má novou beauty posilu.

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