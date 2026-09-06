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Přiznejte barvu! Monochromatický styl frčí, vyzkoušejte naše čtyři typy

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Jak si poradit s barvami v outfitu? Máte řadu možností, jak je využít, aby celkový dojem byl harmonický a elegantní, a ne křiklavý a neladný. Stále trendy je i monochromatický styl, tedy různé odstíny jedné barvy. Máte na něj odvahu?
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Košilové šaty, cena 699 Kč
Kardigan, cena 999 Kč
Slamák, cena 149 Kč
Kabelka, cena 899 Kč

Světlé barvy k létu patří. Pokud nesáhnete po barvě v této sezoně nejtrendovější – bílé –, zvolte třeba béžovou. I ta má své odstíny, které vám umožní vytvořit zajímavý monochromatický outfit. Věřte, že v béžové krásně vynikne zdravě opálená pokožka. Pokud byste chtěla přitáhnout pozornost okolí, určitě by šlo použít nějaký prvek ve výrazné, zářivé barvě.



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