Světlé barvy k létu patří. Pokud nesáhnete po barvě v této sezoně nejtrendovější – bílé –, zvolte třeba béžovou. I ta má své odstíny, které vám umožní vytvořit zajímavý monochromatický outfit. Věřte, že v béžové krásně vynikne zdravě opálená pokožka. Pokud byste chtěla přitáhnout pozornost okolí, určitě by šlo použít nějaký prvek ve výrazné, zářivé barvě.
Přiznejte barvu! Monochromatický styl frčí, vyzkoušejte naše čtyři typy
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Přiznejte barvu! Monochromatický styl frčí, vyzkoušejte naše čtyři typy
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