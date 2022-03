Jejím tématem jsou hlavně ženy a jejich svět, jejich vztahy s okolím a k sobě. Se satirou si bere na paškál snahy okolí určovat ženám jejich místo. Její styl malby je velmi provokativní a odlišný tedy na dnešní dobu je to přesně to, co chcete ve svém životním příběhu vidět. Kombinuje ostrovtip s líbivou/něžnou ilustrací v ženském fashion světě. Právě díky tomu si její tvorbu vybírají vydavatelství a značky cílící na ženskou část populace. ilustrace se již objevili na dvaceti knižních obálkách (Coura, Bezjablka, Typologie Volů a další) a na velké spoustě stran tištěných magazínů, jako je například Harpers Bazaar, ELLE, Marianne, Hospodářské noviny či Ekonom.

Pro její specifičnost si ji pro spolupráci vybírají i značky v business světě, kterým díky umělecké kolaboraci pomáhá odlišit produkty právě díky spojení s ilustrací. Za zmínku jistě stojí ilustrovaný instagramový obsah pro Primeros, příspěvek do ilustrátorské série Vykresli se! od Red Bull, ilustrace pro kampaň na podporu žen ve fotbale od Adidas, design pro charitativní kolekci DOBRO od společnosti ZOOT nebo obalový design a ilustrace limitované Art.edice lahví Becherovka. Spolupracovala také s Museem Kampa, kde vytvářela kresby k nové divadelní hře na letní scéně. Její díla jste mohli také vidět v roce 2021 na výstavě v pražském Paláci Špork, kde se objevila velkoformátová plátna ze souboru Ikony zobrazující mimo jiné i výjimečné ženské osobnosti.

Česká výtvarnice Barbora Balgová je žena s uměleckou duší, kterou zdědila po své rodině. Zároveň je to ale i žena, o které ještě u nás i ve světě uslyšíme, jelikož bylo a je velké množství silných a nezávislých ženských osobností, k nimž vzhlížíme a které nás každý den motivují a dodávají nám sílu. Být silnou neznamená být bezchybnou, nemít strach a nepochybovat o sobě. Znamená to umět se se svými nedostatky vypořádat a přijmout je, být si vědomá své hodnoty a toho, co od života chceme. Nechte se inspirovat ilustracemi ať už se nacházíte v jakékoli situaci, jistě v nich objevíte tu správnou pro sebe.