Fenomén Barbie: přes kritiku se vyhoupla až ke světové kulturní ikoně

Panenku Barbie vytvořila Ruth Handlerová, spoluzakladatelka hračkářské společnosti Mattel. Nápad vznikl během cesty do Evropy v roce 1956, kdy si matka malé Barbary, po které později svůj vynález pojmenovala, všimla, jak si dcera hraje s dospěle vypadajícími papírovými panenkami. Toto pozorování přivedlo Handlerovou k nápadu vytvořit trojrozměrnou panenku dospělé ženy.

V roce 1959 byla na americkém mezinárodním veletrhu hraček v New Yorku představena první panenka Barbie, která okamžitě vyvolala revoluci jak mezi holčičkami, tak mezi jejich maminkami. Od buclatých panenek se diametrálně lišila. Měla štíhlou postavu s vosím pasem, blond vlasy a byla oděná do černobílých pruhovaných plavek.

Zajímavost Handlerová později, poté, co onemocněla rakovinou prsu a podstoupila mastektomii, přišla s návrhem náhradního prsu, který byl více podobný skutečnému než většina náhrad z té doby.

V roce 1975 Handlerová obdržela patent na Nearly Me, protézu vyrobenou z materiálu blízkého hmotnosti a hustotě tkáně přírodních prsů.

Uvedení panenky Barbie na trh čelilo počáteční skepsi a odporu ze strany kupujících.

„Klasická panenka má naše dcery naučit, jak se starat o miminko, co je však může naučit hra s dospělou ženou, ještě k tomu s perfektními proporcemi? Možná tak kritice k vlastnímu tělu,“ zaznívalo z úst tehdejších matek.

Navzdory tomu však byla Barbie bouřlivě přijata a milována první generací holčiček, které se s hračkou ztotožňovaly. Vždyť i sama její tvůrkyně si kladla za cíl poskytnout holčičkám panenku, která je povzbuzuje, aby snily nad rámec tradičních genderových rolí. Jen za první rok se prodalo přibližně 350 tisíc panenek Barbie.

Proměny Barbie v čase

V průběhu let prošla Barbie četnými proměnami, které měly reflektovat měnící se dobu a kulturní rozmanitosti. Hned při svém zrodu na sebe Barbie vzala tvář dobových ikon, jakými byly Marylin Monroe nebo Elizabeth Taylor.

V 60. letech se barva vlasů barbín rozšířila o verze pro brunety a zrzky a k celebritám přibyla Twiggy, Audrey Hepburn nebo zpěvačka Cher. Navíc byly představeny panenky s různými outfity s tématikou kariéry.

V 70. letech se rysy Barbie vyvinuly tak, aby zahrnuly realističtější výrazy obličeje. Panence navíc přibyly další profese jako hasička, zdravotní sestra nebo vědkyně.

„Filozofií Barbie je, že díky panence mohou být malé dívky kým chtějí. Panenka Barbie vždy reprezentovala skutečnost, že každá žena má možnost volby,“ uvedla Ruth Handlerová krátce po uvedení hračky na trh. (Odkaz)

V roce 1980 byl představen přítel Barbie Ken spolu s dalšími členy rodiny a přáteli, kteří rozšířili už tak úspěšný business. Barbie se navíc proměnila do různých etnik vyjadřující kulturní rozmanitost po celém světě.

Ústup od dokonalosti k diverzitě

Navzdory své popularitě se Barbie neobešla bez kontroverzí napříč celou svou historií. Kritici tvrdí, že nereálné tělesné proporce Barbie podporují nezdravý standard krásy. Podle výzkumu University of South Australia je navíc pravděpodobnost, že by jakákoliv dospělá žena mohla dosáhnout proporcí Barbie jedna ku sto tisícům. Její míry by musely být 99-47-86.

Průzkumy navíc ukázaly, že by žádná živá bytost s proporcemi útlé panenky nepřežila. Do jejího těla by se nevešla játra ani část střev, tenké kotníky by neunesly tělesnou konstrukci a dlouhý krk by se pod velkou hlavou zlomil.

Navzdory nerealističnosti barbín se jejímu vzhledu snaží mnoho žen nekriticky přibližovat. Výraz „syndrom panenky Barbie“ popisuje stav, kdy jeho oběti považují nerealistický vzhled panenky Barbie za standard krásy a své vlastní tělo oproti tomu vnímají zcela pokřiveně.

Valeria Lukyanová dosahuje postavy panenky Barbie také hladověním.

V reakci na veškerou kritiku se společnost Mattel snažila odklonit se od tradiční Barbie tím, že představila panenky s různými tvary těla, proporcemi a barvami pleti s cílem podporovat pozitivní tělesný obraz. V roce 2016 přišly na trh panenky s plnějšími křivkami a různými rysy obličeje následovány odlišnými barvami pleti.

O tři roky později navíc firma uvedla řadu Fashionistas, jejíž součástí byla holohlavá Barbie, Barbie na invalidním vozíku nebo s kožní nemocí vitiligo.

Přestože byla panenka Barbie během dlouhých let vystavována kritice kvůli nerealistickým proporcím stejně jako kvůli upřednostňování štíhlých bílých žen, během své historie zůstala kulturní ikonou.

Dobře se přizpůsobila měnící se době a zároveň si zachovala své hlavní poselství inspirovat dětskou představivost a povzbuzovat děti k velkým snům. Díky rozmanitosti, podpoře individuality a zkoumání široké škály povolání a zájmů Barbie nadále rezonuje u dětí a zůstává vlivnou kulturní ikonou.

Barbie ve filmu

V kinech trhá rekordy celovečerní film režisérky Grety Gerwig pojmenovaný výstižně Barbie. Barbie (Margot Robbie) je nejoblíbenější ve své zemi Barbielandu. Začíná však prožívat existenční krizi. Musí proto cestovat do lidského světa, aby pochopila sebe sama a objevila skutečný smysl své existence.

Jeden z protagonistů filmu Simu Liu se vyjádřil, že film Barbie je o tom „najít svou vnitřní krásu, věřit jí a zároveň být tou nejlepší verze sebe samé.“