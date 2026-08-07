Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Balíme a jedeme! Vyzkoušejte naše tipy a vejdete se do každého kufru

Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek
5 fotografií
Jak si sbalit, do čeho a proč je méně často více? Stylistka Kristýna Hrabalová radí, jak cestovat lehce, elegantně a bez zbytečného chaosu – ať už vyrážíte na víkend, nebo na celý měsíc.

Patříte k ženám, pro které představuje balení na dovolenou kombinaci stresu, paniky a pocitu, že si musíte vzít pro jistotu úplně všechno?

Aktuální číslo

Žena a život

Předplatné můžete objednávat zde

A výsledkem pak je kufr přecpaný věcmi, z nichž stejně polovinu neunosíte? Ráno pak stojíte před hotelovou skříní se stejnou myšlenkou jako doma: „Nemám co na sebe.“

Přitom problém většinou není v tom, že byste měla málo oblečení. Jen spolu jednotlivé kousky neumějí fungovat.

A právě v tom spočívá základ správné přípravy na cesty: nebalit jednotlivé outfity, ale funkční šatník v miniverzi a vytvořit si tak cestovní kapsuli. Díky tomu dokážete z patnácti kousků (včetně bot či kabelek) vytvořit více než pětatřicet looků.

70 outfitů z několika kousků? Stylistka radí, jak na funkční kapsulový šatník

Víkendový pobyt

Každý účel cesty si žádá trochu jiný přístup – kapsulový princip ale zůstává stejný: kombinovatelnost, pohodlí a lehkost.

Na sportovní pobyt si vystačíte s pár praktickými kousky v podobné barevnosti, které můžete vrstvit. Prodloužený víkend ve městě už ale většina žen řeší dalšími outfity pro případ „co kdyby“, a právě tam začíná kufr bobtnat.

Týdenní dovolená

Na dovolené u moře často hrozí další extrém: hromada šatů, které se hodí jen na jednu příležitost, několik párů bot a kosmetická taška velikosti příručního zavazadla. Tento nepoměr ale dokáže vyřešit právě kapsulový systém.

Měsíc na cestách

Při delších pobytech je klíčové, aby všechno fungovalo dohromady a outfity nepůsobily každý den stejně. Největší úlevu paradoxně nezažijete ve chvíli, kdy si sbalíte hodně věcí, ale když zjistíte, že vám jich stačí méně, protože přesně víte, co budete s čím nosit.

Proto si promyslete jednotlivé kombinace dopředu. Ano, bude vás to stát nějaký čas a energii, ale na dovolené to oceníte.

Největší chyba při balení

Ženy si často balí podle svých představ a emocí, ne podle reality. „Možná si vezmu podpatky.“ „Možná půjdeme někam na párty.“ „Možná zhubnu do těch šatů.“ „Možná budu mít náladu na tu sukni.“

A kufr je najednou plný variant pro imaginární verzi dovolené, která většinou vůbec nenastane. Místo toho doporučuju chystat si věci podle skutečného programu a energie, ve které se chcete cítit dobře. Ne podle tlaku vypadat každý den jinak.

Co opravdu funguje

Nejpraktičtější cestovní šatník většinou stojí na několika základních principech:

  • Všechno jde mezi sebou kombinovat.
  • Boty fungují minimálně ke třem outfitům.
  • Většina věcí se nemačká.
  • Oblečení je pohodlné i po několika hodinách.
  • Barvy spolu ladí bez přemýšlení.

Ke slovu opět přichází kapsulový princip „méně kusů, více možností“. Stačí jedny kvalitní kalhoty, košile, jednoduché tílko, lehký svetr, jedny šaty a pár doplňků – a vytvoříte tak několik různých outfitů bez pocitu, že nosíte pořád to samé.

Nejdůležitější věc, kterou si vzít s sebou

Největším luxusem na dovolené není nový outfit, ale pocit lehkosti. Že nemusíte ráno hodinu přemýšlet. Že se necítíte „špatně oblečená“. Že vás nic netlačí, neškrtí a nemusíte se stylizovat do něčeho, co nejste. Protože dobře postavený šatník – doma i na cestách – vám ve skutečnosti nebere prostor. On ho naopak vytváří.

Článek vznikl pro časopis Žena a život.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody

Na plovárně na Žofíně v Praze během letní neděle v roce 1963.

V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...

Nejkrásnější slavné ženy do třiceti. Tyto krásky okouzlují celý svět

Krásky, které ještě neoslavily třicítku.

Podívejte se do naší galerie na výběr pětačtyřiceti krásek z celého světa, které ještě neoslavily třicítku. Jsou to modelky, herečky, zpěvačky, podnikatelky a muži na nich mohou oči nechat. Většina z...

Fastfood v kamionu. Andrej v Extrémních proměnách zhubl 116 kilo

Andrej byl dojatý, bylo mu líto, že Extrémní proměny končí.

Andrejovi protékal život mezi prsty. Trávil jej v práci nebo doma vleže na gauči. Zahálkou a slabostí pro fastfood se dopracoval k neuvěřitelným 245 kilogramům. Trpěl tím nejen on, ale i celá jeho...

Vévodkyně Meghan slaví 45. Z usedlé šlechtičny je stylová podnikatelka

Vévodkyně Meghan během návštěvy Nigérie (11. května 2024)

Na britském královském dvoře se Meghan jen mihla, avšak stále vystupuje jako vévodkyně ze Sussexu. Její životní styl titulu příliš neodpovídá. Meghan si zcela očividně užívá nezávislého života, má...

Srpnoví oslavenci: Tyto slavné tváře čekají narozeniny i velká jubilea

Tyto VIP v srpnu slaví narozeniny.

Podívejte se do naší galerie na známé osobnosti ze světa i z Česka, které se v srpnu těší na oslavu svých narozenin. Někteří slaví kulatiny, jiní si na ně ještě počkají. Patří sem osobnosti jako...

Retro nafukovačky, limo a opálená těla. Nostalgické vzpomínky na léto u vody

Na plovárně na Žofíně v Praze během letní neděle v roce 1963.

V horkých prázdninových dnech toužili Čechoslováci v dobách totality po osvěžující koupeli úplně stejně jako dneska my. Možná byl tehdy menší výběr plavek, bývaly méně vyzývavé, nikdo si nenafukoval...

7. srpna 2026

Muž chce jen dobrý sex, dejte mu technický manuál a bude vděčný, radí lektorka

Hostem podcastu NA KAFI byla lektorka v oblasti partnerských vztahů, vědomé...

Toužíme po něm všichni, ale mluvíme o něm jen výjimečně, případně s rozpaky. Orgasmus není jen vyvrcholením sexu, ale zvyšuje kvalitu intimního života a může vyladit naši náladu, naši psychiku i...

7. srpna 2026

Balíme a jedeme! Vyzkoušejte naše tipy a vejdete se do každého kufru

Ilustrační snímek

Jak si sbalit, do čeho a proč je méně často více? Stylistka Kristýna Hrabalová radí, jak cestovat lehce, elegantně a bez zbytečného chaosu – ať už vyrážíte na víkend, nebo na celý měsíc.

7. srpna 2026

Moc piva i cvičení. Vědci přišli na to, co z nás dělá magnet na komáry

ilustrační snímek

Pivo, tučné jídlo, tmavé oblečení nebo cvičení. Vědci popsali kombinaci signálů, podle které si komáři vybírají, koho štípnou a koho ne, a zároveň vyvrátili mýtus o sladké krvi.

6. srpna 2026

Počasí a naše nálada: někdy je lepší přizpůsobit plány obloze

Ilustrační snímek

Je léto, měli byste se cítit uvolněně a lehce. Vám je ale spíš trudně? Tělo i psychiku můžou zatěžovat povětrnostní vlivy. Napadlo vás ale, že naše citlivost na počasí souvisí s věkem?

6. srpna 2026

Fastfood v kamionu. Andrej v Extrémních proměnách zhubl 116 kilo

Andrej byl dojatý, bylo mu líto, že Extrémní proměny končí.

Andrejovi protékal život mezi prsty. Trávil jej v práci nebo doma vleže na gauči. Zahálkou a slabostí pro fastfood se dopracoval k neuvěřitelným 245 kilogramům. Trpěl tím nejen on, ale i celá jeho...

6. srpna 2026

Měla to být vysněná dovolená, ale manžel ji proměnil v katastrofu, líčí Jana

ilustrační snímek

Chvíle, kdy člověk není v práci a může hodit starosti všedního dne za hlavu, by měly být výjimečné. Někdy se to ale nepovede. Nebo ještě hůř: zážitky výjimečné jsou, ale v negativním smyslu slova....

5. srpna 2026

Slunce versus kolagen. Jak rychle napravit letní škody na naší pleti

Ilustrační snímek

Pro naši pleť představují horké dny v mnoha ohledech náročné období. Co se v ní pod vlivem vysokých teplot odehrává a jak změny co nejrychleji napravit? Poradí majitelky brněnského studia Beautylab...

5. srpna 2026

Nestíháte fitko? Tady je osm aktivit, které se počítají jako cvičení

ilustrační snímek

Pravidelný sport je pro zdraví důležitý, ať už chodíte do posilovny, nebo třeba jezdíte na kole. Výzkumy však dlouhodobě ukazují, že lidem prospívá i mnohem obyčejnější pohyb – od chůze do schodů...

5. srpna 2026

Ať se vlasům daří i v létě. Toto jsou naprosté základy sluneční péče

Ilustrační snímek

Na pokožku si u moře poctivě mažeme SPF, ale své kadeře často necháváme napospas osudu. Přitom právě ony dostávají během léta pořádně zabrat. Na druhou stranu, slunce nemusí být jen nepřítel.

4. srpna 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Oteklá víčka i sucho v ústech. Ranní příznaky, které mohou varovat před nemocí

Ilustrační snímek

Bolest hlavy, sucho v ústech či oteklá víčka. Některé zdravotní potíže se nejvýrazněji projeví právě po probuzení. Zatímco občasné obtíže bývají neškodné, pokud se opakují pravidelně, mohou...

4. srpna 2026

Vévodkyně Meghan slaví 45. Z usedlé šlechtičny je stylová podnikatelka

Vévodkyně Meghan během návštěvy Nigérie (11. května 2024)

Na britském královském dvoře se Meghan jen mihla, avšak stále vystupuje jako vévodkyně ze Sussexu. Její životní styl titulu příliš neodpovídá. Meghan si zcela očividně užívá nezávislého života, má...

4. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.