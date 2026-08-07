Patříte k ženám, pro které představuje balení na dovolenou kombinaci stresu, paniky a pocitu, že si musíte vzít pro jistotu úplně všechno?
A výsledkem pak je kufr přecpaný věcmi, z nichž stejně polovinu neunosíte? Ráno pak stojíte před hotelovou skříní se stejnou myšlenkou jako doma: „Nemám co na sebe.“
Přitom problém většinou není v tom, že byste měla málo oblečení. Jen spolu jednotlivé kousky neumějí fungovat.
A právě v tom spočívá základ správné přípravy na cesty: nebalit jednotlivé outfity, ale funkční šatník v miniverzi a vytvořit si tak cestovní kapsuli. Díky tomu dokážete z patnácti kousků (včetně bot či kabelek) vytvořit více než pětatřicet looků.
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70 outfitů z několika kousků? Stylistka radí, jak na funkční kapsulový šatník
Víkendový pobyt
Každý účel cesty si žádá trochu jiný přístup – kapsulový princip ale zůstává stejný: kombinovatelnost, pohodlí a lehkost.
Na sportovní pobyt si vystačíte s pár praktickými kousky v podobné barevnosti, které můžete vrstvit. Prodloužený víkend ve městě už ale většina žen řeší dalšími outfity pro případ „co kdyby“, a právě tam začíná kufr bobtnat.
Týdenní dovolená
Na dovolené u moře často hrozí další extrém: hromada šatů, které se hodí jen na jednu příležitost, několik párů bot a kosmetická taška velikosti příručního zavazadla. Tento nepoměr ale dokáže vyřešit právě kapsulový systém.
Měsíc na cestách
Při delších pobytech je klíčové, aby všechno fungovalo dohromady a outfity nepůsobily každý den stejně. Největší úlevu paradoxně nezažijete ve chvíli, kdy si sbalíte hodně věcí, ale když zjistíte, že vám jich stačí méně, protože přesně víte, co budete s čím nosit.
Proto si promyslete jednotlivé kombinace dopředu. Ano, bude vás to stát nějaký čas a energii, ale na dovolené to oceníte.
Největší chyba při balení
Ženy si často balí podle svých představ a emocí, ne podle reality. „Možná si vezmu podpatky.“ „Možná půjdeme někam na párty.“ „Možná zhubnu do těch šatů.“ „Možná budu mít náladu na tu sukni.“
A kufr je najednou plný variant pro imaginární verzi dovolené, která většinou vůbec nenastane. Místo toho doporučuju chystat si věci podle skutečného programu a energie, ve které se chcete cítit dobře. Ne podle tlaku vypadat každý den jinak.
Co opravdu funguje
Nejpraktičtější cestovní šatník většinou stojí na několika základních principech:
Ke slovu opět přichází kapsulový princip „méně kusů, více možností“. Stačí jedny kvalitní kalhoty, košile, jednoduché tílko, lehký svetr, jedny šaty a pár doplňků – a vytvoříte tak několik různých outfitů bez pocitu, že nosíte pořád to samé.
Nejdůležitější věc, kterou si vzít s sebou
Největším luxusem na dovolené není nový outfit, ale pocit lehkosti. Že nemusíte ráno hodinu přemýšlet. Že se necítíte „špatně oblečená“. Že vás nic netlačí, neškrtí a nemusíte se stylizovat do něčeho, co nejste. Protože dobře postavený šatník – doma i na cestách – vám ve skutečnosti nebere prostor. On ho naopak vytváří.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.