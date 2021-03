Ve společnosti AVON již tradičně otevíráme ožehavá témata a nebojíme se postavit za práva žen, které to potřebují. Ani aktuální celosvětová situace nás nezpomalila. Ba právě naopak! Tam kde jiní vidí problém, my vidíme řešení. Letos oslovíme ženy a necháme zaznít jejich hlasy pomocí online konference CHANGE IS A CHANCE – INSPIRED BY WOMEN. POWERED BY AVON. To vše pod vedením špičkové slovenské moderátorky Adely Vinczeové (Banášové). Na pódiu se sejde celá řada inspirativních žen, které se s vámi podělí o životní příběhy – už 8. března na www.changeisachance.eu

I napříč tomu, že žijeme v moderním světě, ženy jsou ve společnosti považovány za slabší pohlaví. V mnoha odvětvích jsou stále nedostatečně zastoupené, podceňované a méně ohodnocené. Nejde však pouze o pracovní sféru, ale i o soukromí, kde se často cítí utlačované. Už několik let se proto AVON snaží posouvat hranice v této oblasti a bojovat za práva žen.

Nejen na současnou náročnou situaci, ale i na situaci postavení žen ve společnosti AVON odpovídá online konferencí CHANGE IS A CHANCE – INSPIRED BY WOMEN. POWERED BY AVON. Mezinárodní den žen se tak ponese ve znamení inspirativních příběhů, důležitých témat, znamých hostů a jedinečného programu, který bude rozdělený na několik částí. V první z nich, pojmenované Hlasy žen, se Adela Vinczeová zaměří na ženy na významných pracovních pozicích: promluví astrobioložka Michaela Musilová, novinářka Renata Kalenská, předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová a hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Popová ikona Dara Rolins odstartuje druhou část, kde AVON představí ženy v byznysu. Kromě Dary to bude autorka Career Stories podcastu Lucie Václavková, řídící partnerka Deloitte Diana Rádl Rogerová, a cukrářka a podnikatelka Iveta Fabešová. Společnost AVON bude reprezentovat generální ředitelka Avon Česká republika, Slovensko, Ukrajina a Gruzie Karina Takovenko a Sales Support Managerka Avon CZ&SK Petra Dolanová.

Třetí část bude věnována genderovým stereotypům. Adela Vinczeová vyzpovídá Simonu Salátovou spolu s feministkou Johannou Nejedlovou a zpěvačkou Katarzií, řeč bude o nejčastějších stereotypech o ženách a mužích. O názor na to, jak jsou vnímané single ženy, se s námi podělí i spisovatelka a operní zpěvačka Eva Benett.



Poslední část má název Změna je šance – pojednává o ženách, které v životě překonaly výrazné výzvy. Své inspirativní příběhy a recept na to, jak zvládnout život plný překvapení a překážek, představí životní koučka Janka Chudlíková, autorka blogu Cukrfree Janina Černá, PR manažerka Lenka Koenigsmarková a blogerka, spisovatelka a matka tří dětí Veronika Hurdová.

Buďte součástí jedinečné konference a nenechte si ujít zajímavé příběhy a zážitky inspirativních žen. Připojte se na www.changeisachance.eu už 8.3.2021.