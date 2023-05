Jak se o sebe starají Asiatky? Pět tipů k dokonalé pokožce

Asijské ženy jsou proslulé tím, že mají pevné, silné vlasy a jemnou porcelánovou pleť. Vypadá to, že korejské či japonské ženy objevily nějaký speciální elixír věčného mladí a půvabu, že nestárnou a neumí být ošklivé. Ale není to tak. Zřejmě jen vědí, jak na to, a mají trpělivost to realizovat. Nechte se inspirovat jejich pojetím.

Padesátka jako nutnost

Kdo někdy byl na letní dovolené, kam se přihnal houf asijských turistů, nestačil se divit. Brýle, klobouky, dlouhé kalhoty i rukávy a vztah ke slunci, za který by se nemusel stydět ani hrabě Dracula.

Ano, Asiatky se slunečním paprskům záměrně vyhýbají, opalovací krém s vysokým SPF si především na obličej aplikují i v několika vrstvách a během dne klidně ještě přidají.