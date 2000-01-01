Technologie pokročily a i nepromokavé materiály získaly šmrnc. Na první pohled byste nejspíš ani neřekli, že má na sobě modelka bundu vhodnou do deště. Tato kratší parka s prošíváním a šňůrkou v pase vytváří krásné křivky. Praktická kapuce je samozřejmostí. Cena 1199 Kč
Autor: Zara
Jistě si z dětských táborů pamatujete neforemné průhledné igelity, které měly nahradit pláštěnku. Jejich moderní pojetí je mnohem slušivější. Nepromokavé pončo nebrání v pohybu, můžete pod něj navrstvit oblečení a ještě si zvolit slušivou barvu. Cena 1305 Kč
Autor: Zalando
V nepromokavém oblečení od hlavy až k patě? Na modelce je dobře vidět, že i to je možné. Ba co víc, i stylové. Samozřejmě se ovšem nejedná o oblečení do práce – a to ani v případě, že by „trakaře padaly“. Pogumované kalhoty, kabátek i klobouček jsou vhodné třeba na procházku lesem. Cena 1299 Kč
Autor: Zalando
I když je samozřejmě nejlepší ochranou před lijákem deštník, někdy je potřeba mít volné ruce. Právě k těmto účelům slouží jednoduchý pršiplášť, který snadno složíte do kabelky, a můžete ho tak mít kdykoli po ruce. Je volný, takže ho obléknete i přes bundu. Cena 699 Kč
Autor: Tchibo
Hunter patří mezi nejoblíbenější značky funkčního oblečení. Nepromokavé bundy, které vidíte na modelech, jsou pro toto období přímo stvořené. I když je jejich pořizovací cena vyšší, kvalitou rozhodně obstojí a při správné péči vám vydrží věky. Cena 1760 Kč
Autor: Modivo
Hitem letošní sezóny jsou zajímavé střihy svrchníků. Ten, který vidíte na modelce, splňuje vše, co velí aktuální módní trendy. Je dlouhý, sofistikovaný a dokonale splní i svou nepromokavou funkci. Díky zajímavému střihu se navíc hodí i pro běžné nošení třeba do práce. Cena 3299 Kč
Autor: H&M
Patříte mezi nadšence, kteří se nezdráhají vyrazit za sportem za každého počasí? Před deštěm vás nejlépe ochrání dlouhý pršiplášť. Odpuzuje vodu a skryje i sportovní oblečení pod ním. Nikdo tak nepozná, že jste právě na cestě do posilovny. Cena 3299 Kč
Autor: H&M
Pokud máte nějaké to kilo navíc, představa neforemné pláštěnky vám může nahánět husí kůži. Co postavě neuškodí, ale naopak jí zalichotí, je delší nepromokavá parka, jejíž délka sahá pod zadeček. Cena 1118 Kč
Autor: C&A
Pláštěnky nemusí šustit nebo vypadat jako z mateřské školky. Pršipláště inspirované klasickými kabáty jsou sice z nepromokavého materiálu, ale na první pohled byste to nepoznali. Tento se zajímavým dezénem upoutá pozornost na první pohled. Cena 999 Kč
Autor: Bonprix