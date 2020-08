Med s aloe posiluje organismus

Potřebujete: Tři listy aloe vera a domácí med.

Jak postupovat: Listy omyjte, zbavte bodlinek a na deset dní uložte do lednice. Následně odstraňte slupku a v hmoždíři je utřete na kaši. Přidejte med v poměru dva díly medu na jeden díl kaše. Vše dejte do kastrůlku a za stálého míchání pár minut ohřívejte při nízké teplotě. Nechte vychladnout a přelijte do zavařovací sklenice.

K čemu se používá: K celkovému posílení organismu, užívejte dvakrát denně před jídlem jednu kávovou lžičku.

Léčí žaludeční vředy i parodontózu

Lidé tuhle ozdobnou trvalku, která dosahuje výšky cca 30 cm a vzhledem připomíná kaktus, využívali po celá staletí k léčbě popálenin, řezných ran, podrážděné pokožky, ke změkčení a zvlhčení kůže či proti parodontóze. Obsažené látky fungují ale i jako přírodní projímadlo, antibiotikum, podpůrný prostředek při cévních chorobách, u žaludečních nebo dvanácterníkových vředů a také při léčbě nechutenství.

Miluje sluníčko a čerstvý vzduch

Tahle léčivka není příliš náročná na péči. Moc ráda se vyhřívá na sluníčku, takže jí nejlépe vyhovuje jižní strana bytu. Má ráda pokojovou teplotu, ale klidně snese i nižší (nikdy by však neměla být v prostředí pod 10 °C). Ještě víc se jí bude dařit na terase, balkoně či na zahradě, protože miluje čerstvý vzduch. Přes léto ji ale nenechávejte na přímém slunci. V zimě ji pak umístěte do chladných prostor o teplotě 10 až 12 °C.



Vyhání toxiny a podporuje imunitu

Aloe je známá i jako účinný přírodní prostředek určený pro důkladný detox. Obsahuje vitaminy A, C a B (včetně vzácně se vyskytujícího B12 a kyseliny listové), celkem osmnáct aminokyselin, trávicí enzymy a další důležité látky, které posilují imunitu, brzdí rozvoj zánětů, harmonizují trávení, urychlují látkovou výměnu a vyplavují z těla toxiny. K užívání je nejlepší přefiltrovaná šťáva z dužiny listů.

V létě potřebuje dostatek vláhy

Pro pěstování použijte dobře propustný substrát, ideálně půdu písčitého charakteru. V létě zalévejte rostlinu častěji, v zimě cca dvakrát do týdne. V teplých měsících obohaťte zálivku o minerální hnojivo, a to vždy jednou za dva až tři týdny. Léto je také nejlepší období pro množení rostliny, a to buď pomocí semen, nebo řízkováním. Odřežte růžice listů či jejich výhony, nechte je dva dny proschnout a pak je zasaďte. K sázení semen opět použijte dobře propustný substrát.

Hodí se do džusů i lehkých salátů

Aloe je vhodná pro přípravu smoothies, nápojů a džusů, ale i lehkých letních salátů. A jak na to? List zbavte slupky a dužinu jednoduše rozmixujte nebo použijte odšťavňovač. Z listů ořežte špičaté okraje, škrabkou oloupejte slupku a lžící vydlabejte průhledný gel, který můžete přimíchat do nápoje či pokrmu. Nepřekračujte však denní dávku pět polévkových lžic, ve větším množství působí aloe projímavě.



Funguje jako náplast na spáleniny

Sežehlo vás sluníčko? Stačí odříznout list a postižená místa namazat gelem, který je ideálním pomocníkem v boji proti spálené kůži. Pokožku příjemně zchladí, zklidní a podpoří proces hojení. V lékárnách nebo specializovaných obchodech si můžete zakoupit také přípravek s extraktem z aloe vera (tělové mléko, sprej apod.), ale nejlepší je pořídit si domů živou rostlinku. Budete mít jistotu, že gel, který si nanášíte na pokožku, je opravdu stoprocentně přírodní.