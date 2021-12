Bylinkové lázně Zklidňující meduňka

Pokud preferujete svěžejší vůně, sáhněte po meduňce. Skvěle s zklidní, pomůže navodit dobrou náladu nebo přivolá spánek. Také ji můžete použít do koupele jako zklidňující a ukotvující prvek. Univerzální levandule

Levandule je úžasnou, univerzální bylinou, zejména v časech vyčerpání. Kapejte si ji do aromalampy, vařte si z ní čaj před spaním, užívejte ji do koupele pro zklidnění a klidně si esenciální olej z levandule kápněte i na polštář. Třezalka na deprese

I třezalka má široké spektrum užití. Využívá se pro své antibiotické účinky nebo na žaludeční neurózy, stejně jako při dlouhodobém stresu nebo dokonce depresi. Také posiluje d obranyschopnost a zlepšuje spánek. Kozlík proti stresu

Kozlík lékařský znaly naše babičky jako valerián a hojně ho využívaly jako tinkturu. Je totiž skvělý na podporu spánku, ale také na zklidnění podráždění, vzteku nebo při nadměrném stresu. Celkově je balzámem pro nervový systém.